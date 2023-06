Cat Stevens veröffentlicht mit fast 75 ein neues Album

Cat Stevens alias Yusuf Islam hat sich in seinem Leben mehrfach neu erfunden. Mit fast 75 schreibt er noch immer Lieder – diesmal unter einem Kombi-Namen.

Wer je in seinem Leben einfache Popsongs auf der Gitarre oder dem Klavier gespielt hat, der kam um einen Songwriter quasi nicht herum: Cat Stevens. Denn der schrieb relativ leicht nachzuspielende einprägsame Titel. In den 70er Jahren veröffentlichte der schwarzgelockte Engländer ein Hit-Album nach dem anderen. Die Lieder wie "Father and Son", "Wild World", "Moonshadow" oder "Morning Has Broken" sind Evergreens geworden.

Lieder wie "Father and Son" machten Sänger Cat Stevens berühmt

In seinen jungen Jahren galt Cat Stevens als Sonnyboy, der gerade bei Mädchen einen Schlag hatte. Seinen Künstlervornamen bekam er übrigens, weil ihm eine Freundin schmeichelte, er habe die Augen einer Katze. Da ihm sein bürgerlicher Name Steven Georgiouzu sowieso zu sperrig für eine Weltkarriere schien, machte er daraus Cat Stevens. Die Rechnung ging auf. Er verkaufte laut Wikipedia mehr als 25 Millionen Tonträger.

Weil die Gitarre seiner Meinung nach nicht zum Islam passte, hatte Cat Stevens ihr einige Zeit abgeschworen. Doch im Laufe der Zeit näherte er sich seinem früheren Ich an - und griff auch wieder zum Saiteninstrument. Foto: Ian West/PA Archive, dpa

Aber einige eindrückliche Erlebnisse begannen ihn bald zu verändern. 1968 erkrankte Stevens schwer an Tuberkulose. Damals fing er an, sich mit Religionen und Meditation zu befassen. Auch trug er jetzt Vollbart. 1975 wäre er dann um ein Haar beim Schwimmen im Pazifik vor dem Malibu Beach ertrunken. Dieses Erlebnis machte aus Stevens dann einen ganz anderen Menschen.

Der Liedermacher tauchte in dieser Zeit noch intensiver in religiöse Themen ein. Der Koran beeindruckte ihn dann so sehr, dass er beschloss, Moslem zu werden. Fürderhin nannte er sich Yusuf Islam und wollte mit all dem kommerziellen Konzertbetrieb nichts mehr zu tun haben.

"King Of A Land": Drittes Album unter dem Kombi-Namen Yusuf/Cat Stevens

Im Laufe der Jahre drehte der Musiker, der immer betonte, dass es ihm um Frieden gehe, aber ab. Er ließ sich mit dem Umfeld Osama bin Ladens ein und sang Dschihad-Hymnen statt Easy-Listening-Pop. Auch politisch-religiös verstieg er sich zu kruden Aussagen. Erst 1995 schrieb er wieder eigene Lieder, zunächst noch ohne Gitarrenbegleitung, weil dieses Instrument seiner Meinung nach nicht zum Islam passte.

Im Laufe der Zeit aber näherte sich Yusuf Islam wieder seinem früheren Ich an. Er spielt Gitarre und landete erneut in den Charts. Diese Woche veröffentlicht er nun mit "King Of A Land" bereits sein drittes Album, das unter dem Kombi-Namen Yusuf/Cat Stevens erscheint.

Privat lebt der Vater von fünf Kindern mit seiner Familie dem Vernehmen nach in London und Dubai. Und er macht den Eindruck, als hätte er endlich Frieden mit sich und der Welt gefunden.