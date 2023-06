Bewusst gehen und sehen: geführte Meditation durch die Stauden

Der Stauden-Meditationsweg hat eine sechste Etappe erhalten. Damit ist das Projekt zur inneren Einkehr im Naturpark Augsburg Westliche Wälder abgeschlossen.

Endlich wirklich entspannen, bei sich selbst sein, einen Mittelpunkt finden, loslassen – sind das die stärksten Motive, die Menschen auf den Weg der Meditation bringen? Zumindest könnten sie es sein. Meditation, das sind Geistesübungen, die bei uns zunächst mit ihren Traditionen vor allem in der asiatischen Welt und den dortigen Religionen in Verbindung gebracht werden. Doch längst gehören sie, auf eine weit weltlichere Weise, auch im Augsburger Land für viele zu einem Weg auf der Suche nach einem besseren Leben. Und solch ein Weg ist nun vollendet worden, zumindest im übertragenen Sinn. Zwischen Gessertshausen und Fischach hat der Naturpark Augsburg Westliche Wälder jetzt die sechste Etappe des Stauden-Meditationswegs eröffnet. Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Meditieren in den Stauden, das funktioniert beim Gehen, beim Sehen oder beim Hören. Der Stauden-Meditationsweg wurde für all jene angelegt, die beim Wandern durch die Natur der Stauden ein Stückchen näher zu sich selbst finden wollen. Wanderer werden auf dem Weg begleitet von einfachen Meditationsübungen, die an Überlieferungen aller großen Weltreligionen angelehnt sind. Die einzelnen Meditationsstationen sind in ihrer Reihenfolge aufeinander bezogen, können jedoch auch einzeln gegangen werden. Auf Tafeln sind die einzelnen Übungen beschrieben.

Die erste Etappe des Wegs wurde schon 2008 eröffnet

Die ursprüngliche Idee des Stauden-Meditationswegs, der mit seinem ersten Abschnitt bereits 2008 begonnen wurde, war es, die einzelnen Tagesetappen mit der Staudenbahn anfahren zu können. Tatsächlich beginnen und enden sämtliche Etappen, bis auf jene in Kirch-Siebnach, das schon zur Gemeinde Ettringen im Unterallgäu gehört, an einem Ort mit Bahnhof. Das gilt auch für die sechste und letzte Etappe. Sie führt vom Bahnhof Gessertshausen über Oberschönenfeld und Döpshofen nach Fischach. Auf fast 50 Kilometern kann nun begleitet zwischen Gessertshausen und Kirch-Siebnach gewandert werden. Damit wurde auch eine wichtige Wanderverbindung geschaffen, nämlich zu den beiden Achsen des Jakobus-Pilgerwegs, die die Stauden am nördlichen und südöstlichen Rand berühren, wie die stellvertretende Geschäftsführerin des Naturpark-Vereins, Karin Hauber, erläutert.

Das Symbol des Stauden-Meditationswegs, der stilisierte Christoph-Scheiner-Turm in Markt Wald, führt durch alle sechs Etappen. Foto: Marcus Merk

Das Thema Meditation hat übrigens nicht allein auf den einzelnen Wegstrecken durch die Stauden seinen Platz gefunden. Die pädagogische Leiterin der Volkshochschule (vhs) Augsburger Land, Susanne Kuffer, berichtet, dass knapp ein Drittel des gesamten Gesundheitsangebots aller 35 Außenstellen der vhs in den Bereich „Entspannung und Stressbewältigung“ fallen. Ob Yoga, Qigong, Autogenes Training oder Entspannen mit Klangschalen: "In fast allen Angeboten spielen Meditation und meditative Techniken eine Rolle. Die Nachfrage ist hier recht stabil", so Kuffer. Manche Menschen würden lieber eintägige Angebote annehmen, eine andere Zielgruppe sich eher mit über ein Semester fortlaufenden Angeboten beschäftigen.

Stauden-Meditationsweg: Auch Yoga-Kurse für Kinder sind schon gefragt

Ähnlich wie beim Stauden-Meditationsweg, bei dem die Bewegung ein wichtiges Element der Meditation ist, sind auch bei der vhs eher die Bewegungskurse mit meditativen Elementen nachgefragt als rein theoretische Angebote. Und das Interesse erreicht inzwischen ganz viele Bevölkerungsschichten. "Ganz aktuell scheint es eine verstärkte Nachfrage nach Yoga-Angeboten für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter zu geben – einzelne Kurse finden hier auch über die Volkshochschule statt, wenn auch unsere Zielgruppe ja vorrangig Erwachsene sind", berichtet Susanne Kuffer.

Zurück zum Stauden-Meditationsweg. Mit einer Bewusstseinsmeditation beginnt die neue Etappe am Bahnhof Gessertshausen und führt zunächst zum Kloster Oberschönenfeld. Von dort geht es weiter bis nach Döpshofen, wo eine weitere Meditationsübung angeleitet wird, und schließlich bis nach Fischach. Dort schließen sich die weiteren Etappen an, die jeweils in Fischach, Langenneufnach, Walkertshofen, Mittelneufnach, Markt Wald und Kirch-Siebnach ihren Ausgangs- oder Endpunkt nehmen. Auf diesen Wegen begleitet den Wanderer jeweils eine andere Aufgabe. Manchmal geht es darum, ganz bewusst einen Weg zu gehen, ganz genau hinzuhören oder Dinge wahrzunehmen, die im täglichen Leben leicht übersehen werden.

Yoga ist inzwischen sogar bei Kindern sehr beliebt. Dem Grunde nach ist es ein körperlicher Weg, um den Geist auf eine Meditation vorzubereiten. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

Eine Meditation kann bei Entscheidungen unterstützen

Einige Meditationen können auch in ganz besonderen Lebenssituationen ausgewählt werden. So gibt es eine Entscheidungsmeditation und eine Zeitmeditation. Zeit, die doch immer gleich da ist und uns trotzdem manchmal fehlt. Die Wege sind durch ein Symbol ausgeschildert, ein Begleitheft will der Naturpark-Verein demnächst veröffentlichen. Wer auf dem Weg eine geführte Wanderung vorzieht, hat dazu Gelegenheit bei einer ein- oder zweitägigen Veranstaltung. Gerhard Schneider führt dabei am 17. und/oder 18. Juni zunächst von Gessertshausen nach Fischach und dann von Fischach nach Walkertshofen. Das Angebot wird im September fortgeführt. Anmeldung über den Verein ReAL West, Telefon 08236/962149 oder E-Mail info@realwest.de.