Wie Monica Lewinsky die dunkelste Zeit in ihrem Leben erlebte

Vor 25 Jahren wurde die Affäre zwischen US-Präsident Bill Clinton und Monica Lewinsky öffentlich – und stürzte die USA in eine Regierungskrise. Heute hat sich der Blick auf den Skandal verändert.

Wenn jemand ein Lied über eine andere Person schreibt, dann ist das meist nett gemeint; schmeichelnd, bewundernd, liebevoll. Der Name von Monica Lewinsky ist in den vergangenen Jahren in mehr als 130 Songs getextet worden, schmeichelnd sind diese Zeilen jedoch nicht, im Gegenteil: Lewinsky wird darin beleidigt, erniedrigt, oft mit sexuellen Anspielungen. Ihr Name steht stellvertretend für den Skandal, durch den sie vor einem Vierteljahrhundert bekannt geworden ist – und der sie bis heute verfolgt.

Vor einigen Tagen hat Lewinsky eine Nachricht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht: "Heute feiere ich", schrieb sie dort. "Es ist das 25. Jubiläum des traumatischsten Tages in meinem Leben."

Monica Lewinsky wird über Nacht bekannt

Lewinskys Geschichte beginnt schon drei Jahre früher. 1995 ist sie 22 Jahre alt und Praktikantin im Weißen Haus. Bill Clinton, der damalige Präsidenten der USA, beginnt eine Affäre mit ihr – eine Beziehung, die etwas mehr als zwei Jahre später eine Regierungskrise in den Vereinigten Staaten auslösen und Lewinsky von einem Tag auf den anderen ins Scheinwerferlicht rücken wird: Ihr Gesicht ist auf den Titelseiten zu sehen, Paparazzi warten vor ihrem Haus. Millionen Menschen haben auf einmal eine Meinung zu der jungen Frau, sie wird als "Schlampe" oder "Flittchen" porträtiert. Clinton, der die Beziehung lange abstreitet, spricht in einem Interview nur abschätzig von "dieser Frau".

In einem Ted-Talk hat Lewinsky einmal davon erzählt, wie sie und ihre Familie diese Zeit erlebt hätten. Eine Zeit, über die sie sagt: "Meine Eltern hatten Angst, dass ich zu Tode gedemütigt werde – im wahrsten Sinne des Wortes." Sie spricht von ihrer Mutter, die jeden Abend an ihrem Bett gesessen habe, bis sie eingeschlafen sei. Und die sie nur mit offener Badezimmertür duschen ließ – aus Sorge, die Tochter würde sich etwas antun.

Das Machtverhältnis zwischen Monica Lewinsky und Bill Clinton wird stärker hinterfragt

Erst seit einigen Jahren wird Lewinsky anders wahrgenommen, unterstützt auch durch die #MeToo-Bewegung. Das Machtverhältnis zwischen Lewinsky, der 22-jährigen Praktikantin, und Clinton, dem 49 Jahre alten US-Präsidenten, wird stärker hinterfragt. Lewinsky versucht, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerlangen – manchmal auch mit Humor. Auf die Frage eines Twitter-Nutzers nach dem schlechtesten Karrieretipp, den sie erhalten habe, antwortete sie: "Ein Praktikum im Weißen Haus wird sich super im Lebenslauf machen."