Tatort-Kritik zu "Die Kälte der Erde" aus Saarbrücken: "Brutal divers"

Die Tatort-Kritik zu "Die Kälte der Erde" aus Saarbrücken: Der vierte Fall von Schürk und Hölzer punktet mit vielschichtigen Figuren, hat aber auch seine Schwächen. Die Pressestimmen.

Im Tatort heute (29.01.2023) aus Saarbrücken ermitteln die Hauptkommissare Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) zum vierten Mal gemeinsam. Und obwohl der Fall durch eine aggressive und gewaltbereite Grundstimmung durch die Hooligan-Szene geprägt ist, in der auch Frauen wie Alina (Bineta Hansen) ihren festen Platz haben, ist er kein düsterer Thriller wie sein Vorgänger "Das Herz der Schlange". Für Regisseurin Kerstin Polte, die besonderen Wert auf einen queeren Blickwinkel legt, ist es vor allem "ein toller Figurenfilm". In den Pressestimmen gibt es neben der Anerkennung für die vielschichtigen Charaktere allerdings auch kritische Töne. Die Tatort-Kritik zu "Die Kälte der Erde".

Saarbrücken-Tatort in der Kritik: " Nichts für schwache Nerven"

Nichts für schwache Nerven: Bei diesem "Tatort" fließt viel Blut, das eigentliche Thema der Folge schält sich allerdings erst im Laufe der 90 Minuten heraus. Stern

Im "Tatort" aus Saarbrücken stirbt ein Philosophiestudent bei einer Prügelei unter Fußballfans. Guter Stoff mit sehr diversem Personal - wenn daraus nur nicht so ein Wimmelbild der guten Absichten würde. Süddeutsche Zeitung

Der Kriminalfall (...) ist nicht unbedingt raffiniert konstruiert, aber es gibt ja noch die spannende Geschichte der Kommissare und Kindheitsfreunde Leo Hölzer und Adam Schürk. Tagesspiegel

"Die Kälte der Erde" ist spannend erzählt und stark inszeniert. (...) Der Fokus auf die ungenügend erklärte Nebengeschichte der beiden Ermittler kostet allerdings Punkte. ntv

Tatort-Kritik zu "Die Kälte der Erde": "Divers, aber toxisch"

Prügelmarathon mit starken, vielschichtigen Frauenfiguren. TV Spielfilm

Das Ermittlerquartett konturiert sich gut, der Plot konstruiert sich weniger gut. Was in diesem Fall gespielt wird, darum geht es nur am Rande. Neue Zürcher Zeitung

Divers, aber toxisch: Hooligans hauen, Frauen aber auch. Viel mehr können die Zuschauer aus dem neuen Fall von Schürk und Hölzer leider nicht mitnehmen. Berliner Zeitung

Brutal divers: Der Tatort erzählt von Hooliganismus in Saarbrücken – weibliche Fußballfans und Kampfmaschinen inklusive. Tut weh, tut gut. Der Spiegel

