Sparmaßnahmen beim RBB: Stellen und TV-Sendungen fallen weg

Der RBB muss sparen. Jetzt wurde bekannt gegeben wie. Eine der Maßnahmen ist die Streichung von 100 Stellen. Zudem stehen mehrere TV-Sendungen vor dem Aus.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) steckt in der Krise. Wie er da wieder herauskommen will, gab der öffentlich-rechtliche ARD-Sender am Mittwoch in Berlin bekannt. Fast 50 Millionen Euro sollen eingespart werden. Eine Maßnahme ist die Streichung von insgesamt 100 Stellen bis Ende 2024.

Diese RBB-Sendungen stehen vor dem Aus

Wie die Bild berichtet, sollen mehrere Fernsehsendungen und ein Auslandsstudio wegfallen. Der RBB will sich offenbar aus der Produktion des ARD-Mittagsmagazins zurückziehen. Zudem soll es nach 22 Uhr keine Eigenproduktionen mehr im 3. Programm geben. Das bedeutet das Aus für Sendungen wie von Dieter Nuhr, "Thadeusz" und "Studio Orange" mit Sophie Passmann. Moderator und Comedian Kurt Krömer hatte seine Sendung "Chez Krömer" bereits zum Jahresende eingestellt.

Auch das Gesundheitsmagazin "RBB Praxis" soll laut dem Bericht der Bild wegfallen. Das Verbrauchermagazin "Super.Markt" soll nur noch einmal wöchentlich ausgestrahlt werden. Das ARD-Auslandsstudio Warschau soll der WDR vom RBB übernehmen.

RBB: Sparmaßnahmen seien dringend nötig

Die Rede war von "Misswirtschaft der vergangenen Jahre". Interims-Intendantin Katrin Vernau, seit Herbst im Amt, sagte laut einer Pressemitteilung: "Ohne unser entschiedenes Handeln noch in der laufenden Beitragsperiode würden wir spätestens Ende 2024 in einen finanziellen Abgrund blicken. Die Zahlungsfähigkeit wäre nicht mehr ohne Weiteres sichergestellt."

Im Sommer 2022 war der RBB in eine beispiellose Krise gestürzt, als durch Medienberichte Vetternwirtschafts- und Verschwendungsvorwürfe gegen die Spitze aufgekommen waren. Die gesamte damalige Geschäftsleitungsriege ist nicht mehr im Amt. Im Zentrum des Skandals stehen die fristlos entlassene Intendantin Patricia Schlesinger und der Sender-Chefaufseher Wolf-Dieter Wolf. Beide wiesen Vorwürfe zurück. Aktuell ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin. Es gilt die Unschuldsvermutung. Rechnungshöfe prüfen derzeit ebenfalls, eine externe Anwaltskanzlei arbeitet zudem an einem Bericht.

RBB wird durch Rundfunkbeiträge finanziert

Der RBB wird als Teil der ARD genauso wie das ZDF und das Deutschlandradio durch Rundfunkbeiträge finanziert, die Haushalte und Firmen zahlen. Die Höhe liegt aktuell bei monatlich 18,36 Euro, die Beitragsperiode dauert noch bis Ende 2024. Auf den RBB entfielen nach Angaben des Sender-Beitragsservices im Jahre 2021 rund 436 Millionen Euro Erträge. (mit dpa)

