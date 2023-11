Regen und Wolken: So wird das Wetter heute in Bayern

Am Dienstag bleibt es in Bayern meist bewölkt. In der Mitte und im Süden Bayerns kann es sonnig werden. In Schwaben liegen die Höchstwerte bei acht bis elf Grad.

Es bleibt kühl und herbstlich diese Woche in Bayern. Aus dem Norden zieht kalte Luft von England nach Deutschland. Vor allem im Süden kann es auch mal sonniger werden. Die Höchstwerte liegen bei zwölf Grad.

Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt. In der Mitte und im Süden Bayern kommt zwischendurch die Sonne raus. Vereinzelt kommt es so schauerartigem Regen. Teilweise weht ein lebhafter Wind.

Wetter in Bayern: Kühl und bewölkt mit vereinzelten Schauern

In der Nacht wird es teils klar, teils bleibt es wolkig. In Alpennähe regnet es vereinzelt. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte um die drei Grad. Auch den Rest der Woche bleibt das Wetter kühl und bewölkt, mit einem Wechsel von Regen und Sonnenschein. Sonnige Abschnitte gibt es vor allem in Südbayern. Tiefstwerte liegen zwischen minus zwei und sieben Grad. Die Höchstwerte liegen zwischen sechs und zwölf Grad.

Am Mittwoch ist es in Nordbayern und im bayerischen Wald meist bewölkt. Im Bereich der Mittelgebirge regnet es teilweise. Sonst ist es sonnig. Am Donnerstag ist es im Norden stark bewölkt, im Süden ist es wechselnd bewölkt und sonnig. Auch am Freitag ist es teilweise bewölkt und regnerisch. Sonnige Abschnitte gibt es im Südosten.

