Hitzerekorde in Europa: In diesen Ländern wird es am heißesten

In Europa kann beobachtet werden, dass es in den letzten Jahren immer heißer wird. Zahlreiche Hitzerekorde wurden in jüngster Vergangenheit gebrochen. In diesen Ländern ist es am heißesten gewesen.

Die Temperaturen in den letzten Jahren nehmen weltweit immer weiter zu, das merken wir auch hier bei uns in der Region. Das Jahr 2023 war laut der World Meteorological Organization sogar das zweitwärmste Jahr in der Geschichte Europas. So schreibt sie in ihrem Bericht "European State of the Climate 2023", dass die Temperaturen 2023 zwischen 1,02 und 1,12 Grad Celsius über dem Durchschnitt und zwischen 2,48 und 2,58 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau lagen. Dies macht es um etwa 0,13 bis 0,17 Grad Celsius kühler als 2020, dem bisher wärmsten Jahr. Die drei wärmsten Jahre in Europa ereigneten sich jedoch alle seit 2020 und die zehn wärmsten seit 2007.

Für die meisten Teile Europas war 2023 eines der zehn wärmsten Jahre überhaupt. In Teilen Südosteuropas sowie in Teilen von West- und Mitteleuropa wurde sogar das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen verzeichnet. Europaweit lagen die Temperaturen in elf Monaten des Jahres über dem Durchschnitt, wobei der September als wärmster Monat in die Geschichte einging. Da für die Zukunft abzusehen ist, dass der Trend weiter anhält, ist zu vermuten, dass in Zukunft die Hitzerekorde der höchsten gemessenen Temperaturen gebrochen werden können. Das sind die Länder Europas, in denen die aktuell höchsten Temperaturen jemals gemessen wurden.

Zu den Zahlen

Die Daten für das Ranking der europäischen Länder mit den höchsten jemals gemessenen Temperaturen stammen aus einer Grafik von euronews, die auf Werten der World Meteorological Organization basiert. Stand der Daten ist 26. Juli 2023.

Die vierthöchste Temperatur jemals in Europa wurde in Portugal gemessen

Auf Platz vier im Ranking um das europäische Land mit der höchsten jemals gemessenen Temperatur landet laut euronews Portugal. Denn dort wurde im Jahr 2003 in der kleinen südöstlichen Stadt Amareleja eine Temperatur von 47,3 Grad Celsius verzeichnet. Das Klima Portugals ist dabei je nach Region unterschiedlich. Die Meseta, ein Gebiet aus altem Gestein, das den Kern der Iberischen Halbinsel bildet, beeinflusst laut Britannica das Klima und erhöht die Niederschläge im nördlichen portugiesischen Landesinneren, was zur üppigen Vegetation dieser Region beiträgt. Südportugal hingegen weist sowohl in der Vegetation als auch im Klima überwiegend mediterrane Merkmale auf.

Platz 3 der Länder mit den höchsten jemals gemessenen Temperatur in Europa: Spanien

Im Ranking um das europäische Land mit der höchsten gemessenen Temperatur in der Geschichte der Wetteraufzeichnungen landet Spanien auf dem dritten Platz, mit einer Temperatur von 47,6 Grad Celsius. Damit liegt es laut euronews nur knapp vor dem Nachbarland Portugal, mit einer Differenz von lediglich 0,3 Grad Celsius. Das Land ist laut britannica geographisch und daher auch klimatisch vielfältig. Die Meseta bildet das Zentrum, ein breites Plateau, das sich 800 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. Im Nordosten liegen das Ebro-Tal, die bergige Region Kataloniens und die hügelige Küstenebene Valencias.

Die kantabrischen Berge im Nordwesten bilden raue Landschaften mit dichten Wäldern und hohen Gipfeln. Im Süden erstrecken sich die bewässerten Zitrusplantagen entlang des Guadalquivir-Tals, über das sich die schneebedeckte Sierra Nevada erhebt. Die südliche Wüste, eine Erweiterung der Sahara bildet einen Kontrast zu der üppigen Vegetation an der südöstlichen Mittelmeerküste und den Balearischen Inseln, die ein mildes Klima aufweisen.

Die zweithöchste Temperatur in Europa wurde in Griechenland gemessen

Mit einer Temperatur von 48 Grad Celsius geht der zweite Platz im Ranking um das europäische Land mit der höchsten Temperatur jemals nach Griechenland. Denn dort wurde laut euronews im Jahr 1977 die damalige Rekordtemperatur für Europa gemessen. Den Titel der höchsten Temperatur in Europa hielt Griechenland dann insgesamt 44 Jahre.

Das Land wird laut Britannica von drei Meeren begrenzt: dem Ägäischen Meer im Osten, dem Mittelmeer im Süden und dem Ionischen Meer im Westen. Außerdem hat Griechenland über 2.000 Inseln, von denen etwa 170 bewohnt sind. Im Sommer findet das soziale Leben hauptsächlich im Freien statt. Besonders in kleinen Städten und Dörfern wird die Tradition der "volta" gepflegt, bei der die Bevölkerung bei Sonnenuntergang entweder die Hauptstraßen oder, auf den Inseln, die Küsten entlangspaziert.

Die höchste Temperatur jemals in Europa wurde in Italien gemessen

Im Jahr 2021 wurde in Italien, genauer gesagt auf der Insel Sizilien in der Nähe der Stadt Syrakus, eine Temperatur von 48,8 Grad Celsius gemessen. Damit löste Italien Griechenland laut euronews nach 44 Jahren ab und ist nun das europäische Land mit der höchsten jemals gemessenen Temperatur. Die Extremtemperaturen zwangen 2021 sogar ganz Italien dazu, den Notstand auszurufen. Das Land liegt laut Britannica im Süden Mitteleuropas und erstreckt sich auf einer Halbinsel, die weit ins Mittelmeer hineinragt und oftmals als "stiefelfömrig" beschrieben wird. Landschaft und Klima unterscheiden sich dabei je nach Region enorm. An der breiten Spitze Italiens befinden sich die Alpen, die zu den rauesten Gebirgen der Welt zählen. Im Süden des Landes, im Mittelmeer, liegen die Inseln Sizilien und Sardinien.

Übrigens: Mehr interessante Fakten rund um Europa erfahren Sie in unseren Artikeln zu den größten Erdbeben Europas, den höchsten Steuern in Europa und den gefährlichsten Straßen in Europa.