Hotels auf See: Die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Die größten Kreuzfahrtschiffe sind riesige Kolosse, die über die Meere der Welt fahren. Die Reisen mit ihnen erfreuen sich einer stetig steigenden Beliebtheit.

Deutschland ist auf das Reisen gekommen - zumindest was Urlaube auf Kreuzfahrtschiffen über die Meere und Flüsse der Welt anbelangt. Denn im Jahr 2023 erlebte die Kreuzfahrtbranche in Deutschland laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) einen noch nie dagewesenen Boom, mit einer Rekordzahl von etwa 3,7 Millionen deutschen Reisenden, die sich für eine Kreuzfahrt entschieden haben. Von diesen 3,7 Millionen Personen unternahmen ungefähr drei Millionen eine Hochseekreuzfahrt, während sich etwa 700.000 Passagiere für eine Flusskreuzfahrt entschieden haben. Manche der Kreuzfahrtschiffe sind dabei so groß, dass sie schon als kleine mobile Stadt auf dem Meer bezeichnet werden könnten. Das sind die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Zu den Zahlen

Dieses Ranking der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt basiert auf Fakten und Zahlen von Cruisetricks. Die Größe der Schiffe ist dabei anhand der möglichen Passagierzahl an Bord festgelegt worden. Stand der Daten ist November 2023.

Das fünftgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt: Harmony of the Seas

Auf dem fünften Platz im Ranking um das größte Kreuzfahrtschiff landet die Harmony of the Seas von Royal Caribbean. Denn laut Cruisetricks haben auf dem gigantischen Schiff insgesamt 6.687 Passagiere Platz, um damit über die Meere der Welt zu fahren. Laut Pressezentrum und Webseite von Royal Carribean absolvierte die Harmony of the Seas am 29. Mai 2016 seine Jungfernfahrt und ist in den Bahamas registriert. Mit einer Bruttoraumzahl (GRT) von 226.963 und einer Breite von 65,6 Metern erstreckt es sich über eine Länge von 362,1 Metern. Das Schiff hat einen Tiefgang von 9,1 Metern und erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 22 Knoten. An Bord des gigantischen Kreuzfahrtschiffes arbeiten insgesamt 2.200 internationale Besatzungsmitglieder, damit der Betrieb reibungslos ablaufen kann. Es verfügt über insgesamt 18 Decks, von denen 16 für Gäste zugänglich sind.

Zu den Einrichtungen an Bord gehören unter anderem ein Unterhaltungsbereich, ein Spa und ein Pool mit einem 10-stöckigen Rutschenturm. Die 6.687 Passagiere auf der Harmony of the Seas können dabei in insgesamt 2.747 Gästekabinen untergebracht werden. Eine Transatlantik-Reise führt zum Beispiel von Galveston, Texas, nach Nassau, Bahamas, weiter nach Sevilla (Cádiz), Spanien, Málaga, Spanien, Cartagena, Spanien, Valencia, Spanien, und endend in Barcelona, Spanien.

Auf Platz Vier der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt: MSC World Europa

Auf dem vierten Platz der größten Kreuzfahrtschiffe landet laut Cruisetricks die MSC World Europa von MSC, mit einer Kapazität für bis zu 6.762 Passagiere. Sie zeichnet sich laut Angaben von MSC auf der offiziellen Webseite durch die markante Silhouette und ihren steil abfallenden Bug aus. Mit einer Bruttoraumzahl von 215.863 Tonnen ist die MSC World Europa das erste Kreuzfahrtschiff der MSC Flotte mit LNG-Antrieb, was laut Angaben von MSC einen bedeutenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit darstellen soll. Das Schiff bietet Platz für die Passagiere in insgesamt 2.633 Kabinen und wird von einer Besatzung von 2.138 Mitarbeitern betreut. Mit einer Abmessung von 333 Metern Länge erreicht es eine maximale Geschwindigkeit von 22,7 Knoten.

An Bord der MSC World Europa befinden sich 13 gastronomische Einrichtungen und einige Freizeitangebote, darunter der größte Wasserpark der Flotte mit VR-Technologie-Wasserrutschen und die längste Rutsche auf See, sowie das Luna Park Studio, ein multifunktionaler Veranstaltungsort mit 300 Sitzplätzen. Ein Beispiel für eine Route der MSC World Europa ist: Neapel (Pompei), Italien - Messina (Taormina), Italien - La Valletta, Malta - Auf See - Barcelona, Spanien - Marseille (Provence), Frankreich - Genua (Portofino), Italien - Neapel (Pompei), Italien.

Das drittgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt: Allure of the Seas

Die Allure of the Seas von Royal Caribbean hat laut Cruisetricks an Bord Platz für bis zu 6.780 Personen, womit sie auf dem dritten Platz im Ranking um die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt landet. Laut Pressezentrum und Webseite von Royal Carribean hat die erste Reise des Schiffes am 5. Dezember 2010 stattgefunden. Es verfügt über insgesamt 18 Decks, wovon 16 für Gäste zugänglich sind. Mit einer Besatzung von 2.054 internationalen Mitarbeitern betreut es 2.748 Gästekabinen und hat eine Bruttoraumzahl von 225.282 Tonnen. Das Schiff erstreckt sich über eine Länge von 361 Metern und eine Breite von 65 Metern, mit einem Tiefgang von 9 Metern.

An Bord gibt es verschiedene Freizeitmöglichkeiten, darunter ein Aquatheater, eine Zipline, ein Karussell und Klettermöglichkeiten. Ein Beispiel für eine Route des Schiffes beinhaltet Abfahrten von Fort Lauderdale, Florida, mit Stopps in Nassau, Bahamas, Labadee, Haiti, und Falmouth, Jamaika, bevor es wieder nach Fort Lauderdale zurückkehrt.

Auf Platz Zwei der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt: Oasis of the Seas

Die Oasis of the Seas von Royal Caribbean landet im Ranking um die größten Kreuzfahrtschiffe auf dem zweiten Platz, da das Schiff laut Cruisetricks insgesamt Platz für 6.780 Passagiere bietet. Laut Pressezentrum und Webseite von Royal Caribbean hatte das Kreuzfahrtschiff seine Jungfernfahrt am 5. Dezember 2009. Insgesamt verfügt das Schiff über eine Bruttoraumzahl von 226.838 Tonnen und hat eine Länge von 361 Metern, eine Breite von 65 Metern und einen Tiefgang von 9 Metern. Es erstreckt sich über 18 Decks, von denen 16 den Passagieren zugänglich sind. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 22 Knoten und das Schiff wird von einer internationalen Besatzung von 2.109 Mitarbeitern betreut.

An Bord stehen verschiedene Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung, darunter Laser Tag, die Music Hall sowie Pools und Whirlpools für die Passagiere. Ein Beispiel für eine Route des Schiffes beinhaltet Abfahrten von Rom (Civitavecchia), Italien, mit Stopps in Naples / Capri, Italien, Barcelona, Spanien, Palma De Mallorca, Spanien, Florenz/Pisa (La Spezia), Italien, bevor es wieder nach Rom (Civitavecchia) zurückkehrt.

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt ist die Wonder of the Seas

Auf dem ersten Platz im Ranking landet das Kreuzfahrtschiff Wonder of the Seas von Royal Carribean, womit es sich den Titel des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt sichert. Laut Cruisetricks können nämlich insgesamt 6.988 Personen gleichzeitig mit dem Schiff auf Reisen gehen. Die Jungfernfahrt fand am 4. März 2022 statt. Die Wonder of the Seas ist in den Bahamas registriert und hat eine Bruttoraumzahl von 235.600 Tonnen. Es hat eine Länge von 362 Metern und eine Breite von 64 Metern, mit einem Tiefgang von 9 Metern. Das Schiff verfügt über insgesamt 18 Decks, davon sind 16 für die Gäste zugänglich. Die Reisegeschwindigkeit beträgt bis zu 22 Knoten.

An Bord gibt es eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, darunter Pools, Kletterwände, das Royal Theater, das Solarium, einen Sportplatz und Karaoke. Ein Beispiel für eine Route des Schiffes beinhaltet Abfahrten von Orlando (Port Canaveral), Florida, mit Stopps in Nassau, Bahamas, San Juan, Puerto Rico, Puerto Plata, Dominikanische Republik, bevor es wieder nach Orlando (Port Canaveral) zurückkehrt.

