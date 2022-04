"Run Bike Rock" in Illertissen 2022: Alles rund um Termin und Zeitplan

"Run Bike Rock" Illertissen wird 2022 wieder stattfinden. In diesem Artikel erfahren Sie wissenswertes rund um Termin, Zeitplan, Strecke und Ergebnisse.

Nach der zweijährigen, coronabedingten Pause findet in diesem Jahr wieder das Sportevent "Run Bike Rock" 2022 in Illertissen statt. Aufgrund der Pandemie musste das Sportevent 2020 und 2021 abgesagt werden. In diesem Jahr werden wieder verschiedene Disziplinen rund ums Laufen und Fahrradfahren angeboten. Für Schüler gibt es ebenfalls Teilnahmemöglichkeiten. Auch ein DJ wird vor Ort sein.

Möchten Sie gerne mehr zum Sportevent "Run Bike Rock" Illertissen 2022 erfahren, wann der genaue Termin ist, wie der Zeitplan ist, welche Strecken dabei sind und wie Sie zu den Ergebnissen kommen? Dann sind Sie hier an der richtigen Adresse. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um Termin, Zeitplan, Strecke und Ergebnisse.

Wann ist der Termin von "Run Bike Rock" Illertissen 2022?

Es wird bei dem bisher geplanten Termin bleiben. "Run Bike Rock" in Illertissen wird in diesem Jahr am 08. Mai 2022 stattfinden. Hier gibt es eine Übersicht:

Insgesamt sind acht Disziplinen mit von der Partie. In diesem Jahr wird beim Radfahren nur das Einradfahren angeboten. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den verschiedenen Disziplinen:

1,5 Kilometer Lauf

3 Kilometer Lauf

5 Kilometer Lauf

10 Kilometer Lauf

Halbmarathon

5 Kilometer Walking

10 Kilometer Walking

Einradfahren : 400 m plus UIF-Slalom

Auch für Schüler gibt es Teilnahmemöglichkeiten. Kinder zwischen 6 und 11 Jahren können am 1,5 Kilometer Lauf teilnehmen. Schüler ab 11 Jahren haben die Möglichkeit beim 3 Kilometer Lauf mitzumachen, ab 12 Jahren ist die Teilnahme am 5 Kilometer Lauf oder 5 Kilometer Walking möglich. Ab 14 Jahren ist der 10 Kilometer Lauf bzw. 10 Kilometer Walking möglich. Der Halbmarathon ist für Schüler ab 16 Jahren zugänglich.

Hier können Sie sich für eine Disziplin anmelden: Anmeldung "Run Bike Rock" 2022 in Illertissen

"Run Bike Rock" Illertissen 2022: Zeitplan

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Zeitplan von "Run Bike Rock" Illertissen 2022:

LEW Halbmarathon : 10:00

: 10:00 LEW 10 Kilometer Lauf: 10:15

LEW 5 Kilometer Lauf: 10:30

Raiba Schwaben Mitte: 10 Kilometer Walking: 10:45

Mitte: 10 Kilometer Walking: 10:45 AOK 5 Kilometer Walking: 11:00

5 Kilometer Walking: 11:00 AOK 3 Kilometer Lauf: 11:30

3 Kilometer Lauf: 11:30 Volksbank Ulm-Biberach Einradfahren : 14:00 (dazugehöriger IUF-Slalom beginnt um 10:00)

: 14:00 (dazugehöriger IUF-Slalom beginnt um 10:00) AOK 1,5 Kilometer Lauf: 14:00

"Run Bike Rock" Illertissen 2022: Strecken

Der Start und das Ende bei allen Laufwettbewerben wird das Vöhlinstadion sein. Alle Strecken sind sehr flach. Die Lauf- und Walkingstrecken finden am Illerkanal bzw. an der Iller statt. Hier gibt es eine Übersicht zu den Strecken:

1,5 km Lauf (sehr flach, 1 Höhenmeter)

3 km (sehr flach)

5 km (sehr flach, nur 10 Höhenmeter) für Walking und Laufen

10 km (sehr flach, nur 20 Höhenmeter) für Walking und Laufen

Halbmarathon, (sehr flach, rund 40 HM insgesamt)

Walken: Strecke wie Laufen

Einradfahren: 400m plus IUF-Slalom im Vöhlinstadion

Das sind die Ergebnisse von "Run Bike Rock" Illertissen 2022

Sie möchten gerne über die neuesten Ergebnisse des Sportevents "Run Bike Rock" 2022 in Illertissen informiert werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Hier haben wir für Sie die Ergebnisse "Run Bike Rock" Illertissen 2022