"Schlagerstrandparty" abgesagt: Diese Silbereisen-Shows laufen 2024 aber im TV

Schlager-Fans, die sich dieses Jahr auf die "Schlagerstrandparty" freuten, gehen leider leer aus. Doch Florian Silbereisen präsentiert 2024 viele weitere Shows.

Kaum ein Gesicht verkörpert die Welt des deutschen Schlagers besser als Florian Silbereisen. Der 1981 im bayerischen Tiefenbach geborene Entertainer - immerhin erfolgreicher Schlagersänger, Schauspieler und Moderator - ist äußerst gefragt bei den Fernsehsendern. Seit seinem großen Durchbruch im Jahr 1999 durch einen Auftritt bei Carmen Nebel in der ZDF-Sendung "Feste der Volksmusik" begeistert er die Fans; 2004 übernahm er die Moderation derselben Show und wurde damit zum echten Schlager-Showmaster. Seitdem steht er regelmäßig vor der Kamera und führt durch Sendungen wie "Schlagerbooom", die "Schlagerchampions" oder das "Adventsfest der 100.000 Lichter". Seine Beziehung zur Schlagersängerin Helene Fischer und die überraschende Trennung der beiden rückten den Sänger noch mehr in den Fokus von Fans und Medien.

Einen kleinen Dämpfer für diejenigen, deren Herzen für Schlager schlagen, war dann dieses Jahr die Meldung, dass die ARD eine erwartete Show vom Programm streicht: Es soll keine neue Ausgabe der "Schlager-Strandparty" in diesem Jahr geben. Die Sendung ist nicht das erste Format mit Silbereisen, das die ARD dieses aus dem Programm kürzt. Aber können Fans 2024 überhaupt noch Silbereisen-Shows rechnen? Das erfahren sie hier.

Silbereisen-Shows gestrichen: Jetzt auch "Schlagerstrandparty" abgesagt

Die beliebte Sendung, die 2021 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, wäre eigentlich für den 15. Juli geplant gewesen. Jährlich begrüßte Silbereisen die Schlager-Fans im Amphitheater Gelsenkirchen. Der MDR, der die Sendung bislang verantwortete, bestätigte die Kürzung gegenüber dem Magazin Schlager.de. Auch das Portal schlagerpuls berichtete, der Grund seien zum einen die Fußball-Europameisterschaft, die vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland stattfindet, als auch die Olympischen Sommerspiele, die vom 26. bis 11. August in Paris ausgetragen werden. Schlager.de vermutet zudem, dass mögliche "Wetterkapriolen" sowie die hohen Kosten für die Live-Show zur Absage der Show geführt haben könnten.

Aber nicht nur die "Schlagerstrandparty" fällt Planänderungen des MRD zum Opfer: Bereits im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass die langjährigen Silbereisen-Formate "Schlager des Sommers" und "Schlager des Jahres" 2024 gestrichene werden. Und ursprünglich hatte die ARD laut dem Magazin Schlager.de einmal ganze sechs "Feste-Shows" mit Florian Silbereisen für diese Jahr anberaumt, jetzt werden es allerdings nur fünf. Bereits 2023 gab es für die Fans schmerzliche Silbereisen-Kürzungen im TV-Programm.

Silbereisen ist aber nicht der einzige Schlager-Moderator, deren Sendungen hin und wieder Kürzungen oder Planänderungen zum Opfer fallen: So fällt etwa die beliebte SWR-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" aus bestimmten Gründen immer wieder aus. Die wiederholten Verschiebungen der Sendung mit Schlagerstar Andy Borg irritieren dabei die Fans häufig.

Silbereisen-Shows: Diese Formate finden 2024 aber statt

Von den fünf geplanten Feste-Shows mit Florian Silbereisen sind zwei schon gelaufen. Eine davon war Silbereisens 20. Feste-Show-Jubiläum: Am 16. März 2024 lief zur Primetime in der ARD "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen!". Zuvor wurde das Spektakel unter einem anderen Namen angekündigt: als "Schlagerjubiläum 2024". Unter demselben Namen wurde aber auch eine andere Schlagersendung in diesem Jahr ausgestrahlt - kurioserweise von der Konkurrenz. Deshalb änderte der MDR den Titel der Show.

Schlager-Fans können sich aber auf weitere Feste in diesem Jahr freuen: Am 1. April sendet die ARD wieder einmal die "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten". Laut Programmankündigung rollt Florian Silbereisen darin den roten Teppich für Stars wie Helene Fischer, Andrea Berg - die sich aus der Branche verabschieden will -, Howard Carpendale, Thomas Anders, Kerstin Ott und Matthias Reim aus.

Der "Schlagerbooom" in die Westfalenhalle in Dortmund soll im Oktober kommen. Und im November wird wieder beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" weihnachtlich und besinnlich. Außerdem plant der Fernsehsender das "Schlagerbooom Open Air" im TV ausgestrahlt, laut schlagerpuls am 8. Juni. Aufgezeichnet wird das Festival in Kitzbühel.