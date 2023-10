Schon wieder! Nächste Show mit Florian Silbereisen wird gestrichen

Das ZDF hat eine weitere beliebte Serie eingestellt, in der immer wieder Schlagerstar Florian Silbereisen zu sehen gewesen ist. Um welche Serie es sich handelt und wie es jetzt weitergeht.

Das ZDF hat kürzlich die Einstellung einer beliebten Fernsehreihe bekanntgegeben. Florian Silbereisen, der in der betroffenen Serie öfter auftritt, wird somit eine weitere Plattform im Fernsehen verlieren. Um welche Serie es sich handelt und wann die letzte Folge über die Bildschirme flattert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Florian Silbereisen: Nächste Sendung mit Schlagerstar gestrichen

Florian Silbereisen ist eine prominente Figur im deutschen Fernsehen, bekannt für seine Karriere als Moderator, Sänger und Schauspieler. In der ZDF-Serie "Kreuzfahrt ins Glück" hat er die Rolle des Kapitäns Max Parger übernommen. Diese Serie ist ein Ableger des ZDF-Hits "Das Traumschiff" und wurde erstmals 2007 ausgestrahlt. In der Serie dreht sich alles um die Hochzeitsplaner auf einem Kreuzfahrtschiff und die Paare, die sie betreuen. Florian Silbereisen und andere Mitglieder des "Traumschiff"-Casts sind in der Serie immer wieder in Nebenrollen zu sehen.

Für Florian Silbereisen und seine Crew ist - zumindest in diesem Format - vorerst Schluss, denn "Kreuzfahrt ins Glück" wird 2024 eingestellt. Dies bestätigte Heike Hempel, Leiterin der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serien II beim ZDF gegenüber dem Portal dwdl.de. In den vergangenen Jahren wurde die Anzahl der "Kreuzfahrt ins Glück"-Folgen pro Jahr bereits kontinuierlich reduziert. 2023 gab es nur noch eine Ausgabe der Serie, heißt es in dem Bericht. Von der Serie gab es bislang insgesamt 36 Folgen. Das ist aber nicht die einzige Show, die Schlagerstar Florian Silbereisen verliert.

Aus für "Kreuzfahrt ins Glück" mit Florian Silbereisen: Das sind die Gründe

Die Entscheidung, die Serie "Kreuzfahrt ins Glück" einzustellen, ist Teil einer größeren Strategie des ZDF. Laut Heike Hempel soll der Fokus mehr auf das "Traumschiff" gelegt werden. "Es gilt, die Marke 'Traumschiff' noch weiter zu stärken", erklärte sie gegenüber dwdl.de . Darüber hinaus wird durch die Einstellung der Serie Budget für den bisherigen Sendeplatz frei. Hempel erwähnte, dass für diesen Sendeplatz "neue Produktionsmodelle" gefunden werden sollen. Diese sollen "eine hohe erzählerische Qualität" haben, aber gleichzeitig auch niedrigere Produktionskosten.

Es ist also klar, dass das ZDF mit der Einstellung der Serie nicht nur programmatische, sondern auch finanzielle Ziele verfolgt. Die Entscheidung könnte ein Indikator für weitere Veränderungen im Programm des Senders sein, insbesondere in einer Zeit, in der das Fernsehverhalten sich wandelt und Streaming-Dienste immer populärer werden.

Übrigens: Der MDR will laut Mitteldeutscher Zeitung ab 2024 nicht nur auf die Shows von Florian Silbereisen verzichten, sondern hat auch noch einen weiteren Schlager-Star im Visier: Ross Antony. Diese Informationen gehen aus internen Dokumenten hervor, die die Zeitung vorliegen habe. Der Grund: Es sollen Millionen eingespart werden. Deshalb muss die Ross Antony Show ebenfalls dran glauben.