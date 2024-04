Der britische König, Charles III., wird zwei Monate nach Bekanntwerden seiner Krebsdiagnose wieder an öffentlichen Terminen teilnehmen. Dies teilte der Buckingham Palace mit.

Die Mitteilung trudelte am Freitagabend (26. April) direkt aus der Pressestelle des Buckingham Palastes ein: König Charles III. wird wieder an öffentlichen Terminen und Verpflichtungen teilnehmen. Der Monarch war nach Bekanntwerden seiner Krebserkrankung im Februar wegen seiner Behandlung kürzer getreten und hatte sich nur zum Ostergottesdienst in der St. George's Kapelle auf Windsor Castle gezeigt. In der Zwischenzeit hatte er das Feld weitestgehend seiner Frau, Königin Camilla, als auch seinem Sohn und Thronfolger, Prinz William überlassen. Zu allem Überfluss war auch noch Charles Schwiegertochter, Prinzessin Kate, ausgefallen. Auch bei ihr wurde Krebs diagnostiziert.

Schritt zurück ins Rampenlicht: König Charles III. nach Krebsdiagnose wieder mit öffentlichen Auftritten

Seine Rückkehr ins Rampenlicht werde der König mit dem Besuch eines Krebsbehandlungszentrums am Dienstag (30. April) beginnen, bei dem er nicht nur Spezialisten auf dem Feld der Krebsbehandlung, sondern auch einige Patienten treffen werde. Seine Frau, Königin Camilla, wird ihn bei diesem Termin begleiten, schrieb der Palast in der offiziellen Mitteilung.

In einem Bericht der britischen Zeitung The Guardian wird ein Sprecher des Palastes zitiert, der erklärt, Charles sei "sehr ermutigt, einige öffentliche Aufgaben wieder aufzunehmen, und er ist seinem medizinischen Team sehr dankbar für die kontinuierliche Betreuung und das Fachwissen." Der Sprecher erklärte gegenüber der Zeitung, das Behandlungsprogramm des Königs werde fortgesetzt und die Ärzte seien mit den bisherigen Fortschritten so zufrieden, dass der König in der Lage sei, eine Reihe von Aufgaben in der Öffentlichkeit wieder aufzunehmen. Die Termine des Monarchen würden angepasst, um die Risiken für seine weitere Genesung zu minimieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wegen Krebserkrankung: Offenbar kein klassisches "Sommerprogramm" für König Charles

Der Sprecher fügte hinzu, dass es noch zu früh sei, um zu sagen, wie lange die Behandlung von Charles III. noch andauern werde, aber sein Ärzteteam sei "ermutigt durch die bisherigen Fortschritte und bleibt positiv, was die weitere Genesung des Königs betrifft". Öffentliche Auftritte hingen in Zukunft allerdings vom Rat der Ärzte ab und der König werde kein volles Sommerprogramm absolvieren. Das Sommerprogramm des britischen Monarchen beinhaltet normalerweise die Geburtstagsparade des Königs, die Gedenkfeier an die Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren, die jährlichen Gartenpartys im Buckingham Palace und Royal Ascot sowie eine Herbstreise nach Übersee.

Ein Termin, der allerdings schon feststeht, ist der Besuch des Kaiserpaares von Japan, wie der Palast mitteilte. Der Besuch von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako wird im späten Juni 2024 stattfinden und traditionelle Elemente wie ein Staatsbankett im Buckingham Palace und eine Kutschenparade beinhalten. Charles hat Japan in seiner Zeit als "Prince of Wales" fünfmal besucht. Darunter war auch die Krönung von Kaiser Naruhito und die Thronbesteigung seines Vaters, Kaiser Akihito, im Jahr 1990.

Übrigens: Während Charles Enkel, Prinz Louis, seinen 6. Geburtstag feierte, überraschte seine Mutter, Prinzessin Kate. Auf den Dankeskarten, die sie und William verschicken, brach Kate mit einer Tradition.