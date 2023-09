Unwetter

13:13 Uhr

Schwere Unwetter in Griechenland und in der Türkei: Diese Regionen sind betroffen

Autos fahren durch Hochwasser, das die Straße aufgrund von starkem Regen überschwemmt. Bei schweren Unwettern in der Westtürkei sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

In Griechenland und der Türkei kam es in den vergangenen Tagen zu schweren Unwettern. Welche Regionen betroffen sind, lesen Sie in diesem Artikel.

Von Tiana Zoric Artikel anhören Shape