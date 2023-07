Schauspieler-Streik in Hollywood: Diese beliebten Serien und großen Filme sind betroffen

Die großen US-Filmstudios blicken harten Wochen entgegen: In Hollywood ist ein Streik entbrannt, der Zehntausende Schauspieler betrifft. Was das für Filme und Serien bedeutet.

Eigentlich sollte Hollywood am 13. Juli einen Grund zum Feiern haben. Denn das berühmte Hollywood-Schild, dass sich jährlich auf abertausenden Selfies und Fotos von Touristen und Einheimischen finden lässt, wurde am Donnerstag 100 Jahre alt. Das Schild ist über die Jahre weltweit zu einem Kultursymbol geworden, was unweigerlich mit der Film- und Unterhaltungsindustrie der USA - und einem gewissen Qualitätsstandard - in Verbindung gebracht wird. Noch viel wichtiger: Das Schild ist ein Metonym für die Hoffnung und Träume von Tausenden Schauspielern und Autoren, die hoffen, eine Karriere in der Filmindustrie verwirklichen zu können.

Doch gerade diese zwei Gruppen scheinen jetzt die Nase voll zu haben und haben nun zu einem großangelegten Streik aufgerufen, der die Film-Fabrik in den kommenden Wochen und Monaten massiv behindern und Veröffentlichungen aus dem Takt bringen könnte. Beide Berufsgruppen - Schauspieler und Drehbuchautoren - sind in einen historischen Doppelstreik getreten, der das erste Mal seit über 60 Jahren stattfindet und der die Produktionsindustrie lahmlegt. Worum es bei dem Streik geht und was das jetzt für Filme und Serien bedeutet.

Hollywood: Schauspieler und Drehbuchautoren streiken - Das war der Auslöser

Wie das ZDF berichtet, haben Schauspieler ihre Arbeit niedergelegt, nachdem Verhandlungen mit dem Verband der TV- und Filmstudios " AMPTP " (Alliance of Motion Picture and Television Producers) gescheitert sind. Weil seit rund elf Wochen außerdem die Drehbuchautoren streiken, sieht sich Hollywood einem historischen Doppelstreik gegenüber. Ein wichtiger Auslöser beider Streiks sind nicht nur der Wunsch nach höheren Löhnen, sondern auch die Forderung nach Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Branche. In einer Erklärung zu dem Streik ließ die AMPTP verlauten, sie habe der Schauspieler-Gewerkschaft während der Verhandlungen einen "bahnbrechenden AI-Vorschlag" unterbreitet.

Chefunterhändler der Gegenseite, Duncan Crabtree-Ireland sah dies aber anders: "Dieser 'bahnbrechende' KI-Vorschlag, den sie uns gestern unterbreitet haben, sieht vor, dass unsere Hintergrunddarsteller gescannt werden können, einen Tageslohn erhalten und ihre Unternehmen Eigentümer dieses Scans, ihres Bildes, ihres Abbildes sind und es für den Rest der Ewigkeit für jedes Projekt, das sie wollen, ohne Zustimmung und ohne Entschädigung verwenden können."

Die SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists), unter der Leitung der Schauspielerin Fran Drescher (bekannt aus "Die Nanny"), hatte daraufhin den Streik am Donnerstag angekündigt. "Wenn wir jetzt nicht aufstehen, werden wir alle in Schwierigkeiten geraten, wir werden alle in Gefahr sein, durch Maschinen ersetzt zu werden", sagte Drescher bei der Ankündigung.

Der Streik betrifft die über 160.000 Mitglieder der Gewerkschaft, darunter Film- und Fernsehschauspieler, Stuntleute aber auch TV-Journalisten und Moderatoren. Eine Mitgliederbefragung ergab, dass 97,9 Prozent der rund 65.000 teilnehmenden Mitglieder für einen Streik stimmten. Die SAG-AFTRA repräsentiert nicht nur bekannte Schauspieler wie Meryl Streep, Jennifer Lawrence und Glenn Close, sondern auch zahlreiche Darsteller, die kleinere Rollen spielen.

Streik in Hollywood: Diese Filme und Serien könnten betroffen sein

Was die Auswirkungen betrifft, so prognostizieren erste US-Medien, dass kaum noch Filme und Serien gedreht werden können. Der Drehbuchautorenstreik hat bereits jetzt Einfluss auf das Fernsehprogramm, viele Late-Night-Shows können nicht mehr wie gewohnt ausgestrahlt werden. Mit Beginn des Streiks ist Schauspielern zudem die Werbung für neu erscheinende Filme untersagt, was insbesondere in der Sommer-Blockbuster-Saison ein Problem darstellt. Die Emmy-Filmpreisverleihung, die für den 18. September geplant war, gerät ebenfalls in Gefahr und könnte verschoben werden.

Die BBC hat sich in einem Bericht genauer angeschaut, welche Filme und Serien, die Teil des 2020 TV- und Kino-Vertrages der SAG-AFTRA sind, von dem jetzigen Streik betroffen wären.

Zu den kommenden Kinostarts, für die Werbeveranstaltungen wie Pressetermine und Premieren auf dem roten Teppich geplant waren, gehören Disneys Die Geistervilla, ein neuer Teenage Mutant Ninja Turtles-Film und Kenneth Branaghs Agatha Christie-Krimi A Haunting In Venice.

Zu den größten Blockbustern, die derzeit in Produktion sind, gehören laut dem Bericht auch noch Wonder Woman 3, Captian America, Blade, Ghostbusters 4, Mufasa: Der König der Löwen, Disneys Realverfilmung von Moana und Avatar 3 und 4. Es wird zudem erwartet, dass die Überseeproduktion von Paramounts Gladiator-Fortsetzung, die in Marokko und Malta gedreht wird, betroffen sein wird.

Auch Streamingdienste und Fernsehsender bleiben von dem Streik nicht verschont, wenngleich laut dem BBC-Bericht vermutet wird, dass zwischen der Schauspielergewerkschaft und den Produzenten Nebenabsprachen für Serien getroffen werden könnten, damit bestimmte Projekte fortgesetzt werden. Betroffen könnten nach jetzigem Stand folgende Serien sein:

Stranger Things (durch Autorenstreik )

) Yellowjackets (durch Autorenstreik )

) Cobra Kai (durch Autorenstreik )

) Night Court

The Last Of Us (durch Autorenstreik )

) Abbot Elementary (durch Autorenstreik )

) Chicago Med

Med Fire and P.D.

NCIS

Young Sheldon

Family Guy

Die Simpsons

Liebe Leser. Sobald weitere Informationen zu den Auswirkungen des Streiks bekannt werden, werden wir die entsprechenden Filme und Serien in dieser Liste aktualisieren.