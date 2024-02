"Sieht aus wie der Weltuntergang": Waldbrände in Texas außer Kontrolle

Waldbrände haben innerhalb kurzer Zeit in Texas Hunderte Quadratkilometer Land verbrannt. Der Gouverneur befürchtet, dass das Feuer noch größer und gefährlicher wird.

"Es sieht aus wie der Weltuntergang. Alle Bäume sind mit weißer Asche bedeckt", sagte eine Ladenbesitzerin aus der texanischen Kleinstadt Canadian dem Sender CNN. Waldbrände haben in Texas innerhalb von 24 Stunden Hunderte Quadratkilometer Land verbrannt und breitet sich schnell aus. Das größte Feuer hat nach Angaben der Behörden inzwischen über 1000 Quadratkilometer Land zerstört – das ist mehr als bei allen Brände im vergangenen Jahr zusammen, wie die Washington Post berichtet. Laut den Behörden sind die Brande bisher "zu null Prozent eingedämmt".

Waldbrände in Texas: Katastrophenfall in 60 Gemeinden ausgerufen

Der texanische Gouverneur Greg Abbott rief am Dienstag den Katastrophenfall für 60 Gemeinden aus, damit die Hilfe besser zentral koordiniert werden kann. Im Norden des Bundesstaates bedrohte das Feuer bewohnte Gebiete, die deshalb evakuiert werden mussten. "Die Texaner werden dringend gebeten, Aktivitäten einzuschränken, die Funken erzeugen könnten, und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die Sicherheit ihrer Angehörigen zu gewährleisten", warnte der Abbott.

Wegen des Feuers musste eine Nukearanlage nahe der Stadt Amarillo geräumt werden. Die Anlage ist die wichtigste Montage- und Demontageanlage für US-Atomwaffen. Das Personal, das dort nicht unbedingt benötigt werde, habe das Gelände aus Vorsicht verlassen, wie ein Sprecher des Produktionsbüros der National Nuclear Security Administration bekannt gab. Er erklärte, dass es eine gut ausgerüstete, für solche Fälle geschulte Feuerwehr gebe.

Waldbrände in Texas könnten noch größer und gefährlicher werden

Was die Waldbrände ausgelöst hat, ist bislang nicht bekannt. Die Flammen werden durch starke Winde angefacht. Zudem herrschen ungewöhnlich hohe Temperaturen. Der Gouverneur erwartet, dass sich die Wetterbedingungen in der Region in den kommenden Tagen nicht bessern werden – und die Waldbrände so noch größer und gefährlicher werden könnten. (mit dpa)