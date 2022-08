"The Voice of Germany" 2022: Rea Garvey wurde mit "Supergirl" bekannt - ein Porträt

In der neuen Staffel von "The Voice of Germany" sitzt Rea Garvey wieder in der Jury. Wir haben alle Infos zum Sänger, von Größe über Alter bis hin zu seinen Liedern, hier für Sie im Porträt.

Die neue Staffel der Castingshow " The Voice of Germany" 2022 läuft ab dem 18. August auf Sat.1 und ProSieben. Auch Rea Garvey ist in diesem Jahr wieder Teil der Jury und tritt mit seinem Team gegen die anderen Coaches an.

Als Coach wurde der Ire bereits Sieger der Show. Hier im Porträt bekommen Sie alle Infos zu dem irischen Dauergast bei "The Voice of Germany" auf einen Blick.

Das ist Sänger und "The Voice of Germany"-Coach Rea Garvey

Rea Garvey wurde am 3. Mai 1973 in Tralee (Irland) geboren und wuchs dort gemeinsam mit sieben Schwestern auf. Im Jahr 1998 zog er nach Deutschland und gründete mit vier weiteren Musikern, die sich über eine Zeitungsannonce fanden, die Band Reamonn. Der Ire und seine Bandkollegen schafften bald den Durchbruch und wurden insbesondere mit der Single "Supergirl" bekannt. Seitdem sich die Musikgruppe im Jahr 2010 auflöste, ist der Ire als Solo-Künstler unterwegs.

Die Größe des irischen "The Voice of Germany"-Coaches Rea Garvey

Der Sänger aus der irischen Provinz ist mit seinen 1,86 Metern nicht nur stolze acht Zentimeter größer als der durchschnittliche deutsche Mann. Mit dieser stattlichen Größe überragt er geradezu die beiden Coach-Kollegen Stefanie Kloß und Peter Maffay, die beide nicht ganz die 1,70 Meter erreichen.

Auch musikalisch ist Rea Garvey zu einer echten Größe geworden. Spätestens seit "Supergirl" kennt jeder seine Stimme. Daher ist auch sein Erfolg als Solokünstler kaum eine Überraschung.

Rea Garvey: Was ist das Alter des Sängers?

Kaum zu glauben, doch der irische Sänger ist mittlerweile 49 Jahre alt. Sein musikalischer Durchbruch mit "Reamonn" liegt bereits ganze 22 Jahre zurück. Doch Rea Garvey denkt gar nicht daran, aufzuhören. Er ist mittlerweile als Solosänger unterwegs und damit mehr als erfolgreich. Er wird also wohl auch noch jenseits der 50 regelmäßig neue Alben produzieren.

Rea Garvey: Die bekanntesten Lieder des "The Voice of Germany"-Juroren

Neben seinem Erfolg als "Reamonn"-Frontmann hat Rea Garvey auch einige Singles als Solokünstler vorzuweisen. Seit 2011 veröffentlichte der Sänger bereits fünf Studioalben, auf denen Songs wie "Wild Love", "Is ist Love?" oder "Kiss me" enthalten sind. Seine Songs werden gern im Radio gespielt. Neben seiner Musik ist der Sänger dem deutschen Publikum wohl am besten für seine Tätigkeit als Coach bei "The Voice of Germany" bekannt.

Rea Garvey im Porträt: Der TV-Dauergast

Der Sänger trat neben seinen Konzerten und Live-Auftritten auch schon diverse Male in deutschen TV-Formaten auf. So war er unter anderem bei der ProSieben-Casting-Show "The Masked Singer" als Juror zu sehen. Außerdem wird der sympathischen Ire in diesem Jahr zum insgesamt sechsten Mal eines der Jury-Mitglieder von "The Voice of Germany" sein.