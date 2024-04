Lawine erfasst Gruppe in Ötztaler Alpen: offenbar zwei Tote

Eine Lawine hat in den Ötztaler Alpen am Donnerstagvormittag eine größere Gruppe verschüttet. Vier Personen konnten gerettet werden, zwei sind offenbar tot.

Am Donnerstagvormittag wurde eine Skitouengruppe in den Ötztaler Alpen (Tirol) von einer Lawine erfasst. gehandelt, so ein Sprecher der Polizei in Innsbruck. Am Mittag konnten vier Verschüttete lebend gerettet werden. Laut einem Bericht der Tiroler Tageszeitung sind zwei Wintersportler ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen würden noch vermisst, sagte die Bergrettung Sölden der Nachrichtenagentur APA. Offizielle Angaben der Polizei lagen noch nicht vor.

Ursprünglich war von möglicherweise 18 betroffenen Personen ausgegangen worden, was sich letztlich jedoch nicht bestätigte. Insgesamt hätten sich 17 Wintersportler in der Nähe befunden, die meisten seien aber nicht von den Schneemassen erfasst worden.

Wegen der extremen Lawinengefahr in der Region sind die Bergungsarbeiten laut Polizei für die Helfer sehr riskant. Zeitweilig hätten die Arbeiten unterbrochen werden müssen, um die bedrohlichen Schneemassen an den Rändern des Hangs wegzusprengen, hieß es.

Hubschraubercrews, Bergretter, Hundestaffeln und Alpinpolizei waren im Unglücksgebiet. Bei der Lawine handelte es sich offenbar um eine Selbstauslösung, wie der Einsatzleiter Gregor Franke von der Tiroler Bergrettung dem Sender ORF erklärte. Das Schneebrett sei nicht von der verschütteten Gruppe ausgelöst worden.

Der Lawinenabgang ereignete sich auf der Route zur auf 2501 Metern Seehöhe gelegenen Martin-Busch-Hütte. In den Tiroler Bergen hatte es in den vergangenen Tagen viel Neuschnee gegeben.

19-Jähriger aus Bayern kommt bei Lawinenabgang am Bärenkopf ums Leben

Das wurde auch einer siebenköpfigen Wandergruppe am Dienstag am Bärenkopf am Achensee (Bezirk Schwaz) zum Verhängnis. Im Hang etwa 30 Meter über ihnen löste sich eine Lawine. Zwei 19-Jährige aus Bayern, die vorausgegangen waren, wurden mitgerissen. Die anderen Gruppenmitglieder konnten einige Meter zurücklaufen und wurden nicht von der Lawine erfasst.

Einer der 19-Jährigen wurde nach rund 250 Metern von den Schneemassen freigegeben. Er wurde per Tau von einem Notarzthubschrauber geborgen und verletzt in eine Klinik geflogen. Der zweite 19-Jährige wurde 330 Meter von der Lawine mitgerissen und etwa einen Meter tief verschüttet. Er hatte tödliche Verletzungen erlitten. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks stammen die beiden 19-Jährigen aus dem Landkreis Eichstätt. (mit dpa)