Trennung angekündigt: Fettes Brot plant "Knallerfinale"

Nach 30 Jahren soll es jetzt vorbei sein: Fettes Brot trennt sich. Doch die Band plant ein "Knallerfinale" mit Abschiedssong und Abschiedstour im kommenden Jahr.

"Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein?" - Sie lassen es bald sein. Nach 30 Jahren Bandgeschichte gab die Hamburger Combo Fettes Brot vor wenigen Tagen überraschend ihre Trennung bekannt. Die drei Musiker Doktor Renz (Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Björn Beton (Björn Warns) werden im kommenden Jahr das letzte Mal zusammen auf der Bühne stehen.

"Gruppe Fettes Brot is nicht nur ancient ... sondern HISTORY! Papa und Papa und Papa trennen sich", schrieb die Band am Mittwoch auf ihren Social-Media-Kanälen. Ende kommenden Jahren wollen sie ihre Turnbeutel packen und auf neuen Wegen wandern. Ihre gemeinsame Geschichte erscheine der Band "irgendwie auserzählt". Doch die drei Musiker planen keinen ruhigen und traurigen Abschied, sie versprechen ihren Fans "verrückte, finale Festspiele" und ein "Knallerfinale" mit einem Abschiedssong, einem Greatest-Hits-Album und einer Abschiedstour.

Fettes Brot plant Abschiedstour 2023

Einen Monat lang tourt Fettes Brot im kommenden Frühjahr durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das sind die Termine:

5. April: Rostock Stadthalle

Stadthalle 6. April: Dortmund Westfalenhalle

Westfalenhalle 8. April: Bremen Halle 7

Halle 7 9. April: Offenbach Stadthalle

Stadthalle 10. April: Leipzig Haus Auensee

Haus Auensee 13. April: Wien Gasometer

Gasometer 14. April: Erlangen Heinrich-Lades-Halle

15. April: Bielefeld Seidenstickerhalle

Seidenstickerhalle 26. April: Zürich Komplex 457

Komplex 457 27. April: Köln Lanxess Arena

28. April: Berlin Max Schmeling Halle

Halle 1. Mai: München Zenith

2. Mai: Stuttgart Porsche-Arena

Porsche-Arena 4. Mai: Hannover Schiww Life Hall

5. Mai: Münster MCC Halle Münsterland

MCC 6. Mai: Kiel Wunderino Arena

Für ihre Heimatstadt Hamburg hat die Band noch eine Überraschung angekündigt. Tickets für die Konzerte gibt es ab Freitag (2. September) um 10 Uhr.

Fettes Brot veröffentlicht Abschiedssong "Brot weint nicht"

Nach Hits wie "Jein", "Emanuela", "Schwule Mädchen" oder "An Tagen wie diesen" hat Fettes Brot am Mittwoch seinen Abschiedssong "Brot weint nicht" mit einem Musikvideo veröffentlicht. "Leute, wir müssen Euch etwas sagen: F E T T E S B R O T geht's an den Kragen", rappt Doktor Renz und weiter: "Doch Tränen werdet ihr nicht sehen, sowas kann uns nicht passieren. Weil Brot nicht weint."

Fettes Brot: Trennung nach 30 Jahren

Mit den Songs "Jein" und "Nordisch by Nature" feierten die drei Musiker aus Halstenbek, Schenefeld und Pinneberg vor den Toren Hamburgs ihren Durchbruch. 2005 erreichte Fettes Brot beim Bundesvision Song Contest den 2. Platz, später stieg die Single in den deutschen Singlecharts bis auf Platz 3, in Österreich sogar auf Platz 1. In Songs wie "An Tagen wie diesen" setzte die Band auch politische Zeichen. Ihr letztes Studioalbum veröffentlichte Fettes Brot 2019.

Mit ihrem Greatest-Hits-Album wollen sie sich 2023 dann von ihren Fans verabschieden, denn: "Bevor wir bald unsere eigenen Wachsfiguren bei Madame T einweihen dürfen, schaufeln wir ewigen Teenager uns mit 'fast 50' lieber unser eigenes Grab."