Bachelor 2023: Sind David und Angelina noch zusammen?

"Der Bachelor" 2023 ist zu Ende, David Jackson hat seine Entscheidung getroffen. Wie sieht es beim Bachelor-Wiedersehen aus? Sind David und Angelika noch zusammen und ein Paar?

Die 13. Staffel von " Der Bachelor" ging am 10. Mai 2023 ins große Finale. Der Bachelor David Jackson musste sich für seine Herzensdame entscheiden. Die letzten beiden Kandidatinnen, zwischen denen er sich entscheiden musste, waren Angelina und Lisa. Nach einem letzten Date mit Lisa auf der Kart-Bahn und einem Ausflug mit Angelina im Greifvogelpark schien David unschlüssiger denn je darüber, für wen er sich entscheiden sollte.

Im Bachelor-Finale 2023, das ab 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wurde, entschied er sich letztendlich für Angelina, die sich ihen Aussagen nach ebenfalls in ihn verliebt hatte. Sie war damit die Gewinnerin von "Der Bachelor" 2023. Zurück blieb die enttäuschte Lisa. Im Anschluss an die finale Folge gab es das Bachelor-Wiedersehen auf RTL zu sehen – mit einer Überraschung, die die Zuschauer wohl eher nicht erwartet hätten. Was erzählen die beiden Finalistinnen Lisa und Angelina über die ihre Nacht vor dem Finale? Und sind David und Angelina noch zusammen? Alle Infos dazu erfahren Sie hier.

So lief das große Bachelor-Wiedersehen 2023

Direkt nach der Übertragung vom Bachelor-Finale folgte um 21.15 Uhr am 10. Mai 2023 die Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig. Die Kandidatinnen Chiara, Angelina, Lisa M., Rebecca, Alyssa und Leyla aus der 13. Staffel von "Der Bachelor" trafen sich, um über das Finale zu reden und die gesamte Show in ihren Einzelheiten Revue passieren zu lassen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Dabei half sicherlich die neu gewonnene Distanz, die die ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen nun zur Show haben - immerhin ist es bereits einige Monate her, dass die RTL-Sendung abgedreht wurde. Gemeinsam sahen sie sich die besten und lustigsten Aufnahmen aus der Villa an und lachten über die gemeinsamen Erinnerungen an den Karaoke-Abend und andere Zwischenfälle. Auch wurden längst vergessene Spannungen, die es zur Sendezeit zwischen manchen Kandidatinnen gab, wieder zum Thema: Rebeccas Vorwürfe gegen Chiara, diese mache alles nur, um bekannt zu werden, zum Beispiel. Rebecca äußerte sich dazu, sie könne sich in Chiara getäuscht haben.

"Bachelor"-Paar 2023: Sind David und Angelina noch zusammen?

Richtig spannend wurde es schließlich, als Frauke Ludowig die Frage aller Fragen stellte: Sind David und Angelina noch zusammen? Die beiden antworteten mit "Nein" und eröffneten den Zuschauern, dass aus den beiden nach Drehschluss kein Paar wurde. Nach dem Dreh-Ende der 13. Staffel Ende Dezember 2022 hätten sich David und Angelina nur noch zwei Mal gesehen, bevor die Beziehung in gegenseitiger Einvernehmlichkeit beendeten. Die beiden sind nicht das einzige Bachelor-Paar, das nicht mehr zusammen ist.

Eine Dame aus der Sendung konnte der Bachelor David aber anscheinend nicht vergessen. Mitten in der Wiedersehens-Show kam es nämlich zu einem regelrechten Plot-Twist in der Geschichte: David ist nicht mehr mit Angelina, aber dafür mit Lisa zusammen, die im Bachelor-Finale nur die zweite Wahl gewesen zu sein schien.

Lesen Sie dazu auch

Nachdem David ihr per Telefon seine wahren Gefühle eröffnet hatte, flog Lisa kurzerhand nach Dubai, um David wiederzusehen. Seitdem sind die beiden ein Paar, doch mussten dies lange geheim halten, da David zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal offiziell als Bachelor bekannt war. Beim Wiedersehen mit den anderen verrät er ganz offen, er sei sehr dankbar, bei Lisa eine zweite Chance erhalten zu haben. Lisa äußert sich ebenfalls zu der unerwarteten Wendung und schwärmt davon, wie einfach es plötzlich gewesen sei, als die beiden sich wiedergesehen haben. Das Paar ist sich einig: Ihre Gefühle zueinander waren nie ganz verschwunden und flammten sofort wieder auf.

Angelina reagierte gelassen, als sie diese Nachricht zu ersten Mal hörte. Dadurch, dass es zwischen ihr und David eindeutig nicht gepasst hätte, wünsche sie den beiden alles Gute. Auch die anderen Ex-Kandidatinnen staunten nicht schlecht, als David und Lisa ihr gemeinsames Liebesglück enthüllten. Als sich die beiden vor der Kamera küssen, bemerkt Alyssa: "Ich weiß, dass Lisa David ganz toll fand, und ich wünsche ihnen, dass es gut ausgeht."