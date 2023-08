"Die Bachelorette" 2023 am 16. August: Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Die Bachelorette" 2023 am 16. August 2023? Gleich fünf Kandidaten sind gegangen - einer davon freiwillig. Hier bekommen Sie die Infos.

Nach Folge 6 von "Die Bachelorette" 2023 sind nur noch drei Kandidaten übrig. Vier Männer wurden von der Bachelorette Jennifer Saro nach Hause geschickt, ein weiterer Teilnehmer ging freiwillig.

Wer ist raus bei "Die Bachelorette" 2023 nach Folge 6 am 16. August 2023? Und welche drei "Bachelorette"-Kandidaten 2023 sind weiter dabei? Hier finden Sie die Infos zur Folge, in der es auch zu einem Kuss kam.

"Die Bachelorette" 2023: Wer ist rausgeflogen am 16. August 2023?

Gianluca war der Kandidat, der bei "Die Bachelorette" 2023 freiwillig gegangen ist. Grund dafür war nach eigenen Angaben ein anderer Teilnehmer: Fynn, mit dem Gianluca eine enge Freundschaft entwickelt hat. Man merke die Energie zwischen Fynn und Jennifer Saro. Daher ziehe er sich zurück. "Für mich macht es einfach keinen Sinn mehr hier", sagte der 27-Jährige aus München.

Die Bachelorette beschreibt den Abschied als sehr schön - beide hätten gelacht und beide seien glücklich gewesen. Und zu Fynn hat sie wohl tatsächlich eine besondere Beziehung aufgebaut: In Folge 6 gab es den ersten Kuss zwischen den beiden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Vier weitere Männer mussten unfreiwillig gehen: Oguzhan, Markus, David und André sind raus. Sie bekamen keine Rose von Jennifer Saro. Damit verbleiben nur noch drei Kandidaten, die eine Chance haben, Gewinner der Staffel 10 von "Die Bachelorette" zu werden.

"Die Bachelorette 2023": Wer ist raus?

Mittlerweile sind fast alle Kandidaten von "Die Bachelorette" 2023 raus.

Das ist die Übersicht:

André (30) aus Überlingen am Bodensee (raus in Folge 6)

am (raus in Folge 6) David (25) aus Langweiler (raus in Folge 6)

Markus (32) aus Los Angeles (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Oguzhan (27) aus Hamburg (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Gianluca (27) aus München (freiwillig raus in Folge 6)

(freiwillig raus in Folge 6) Jesper (24) aus Hamburg (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Kaan (26) aus Duisburg (raus in Folge 5)

(26) aus (raus in Folge 5) Alexander (27) aus Mannheim (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Oliver (27) aus Berlin (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Pedro (31) aus Hamburg (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Yannick (30) aus Bad Brückena (freiwillig raus in Folge 4)

(freiwillig raus in Folge 4) Baro (25) aus Köln (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Mike (27) aus Hamburg (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Julian (38) aus Düsseldorf (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Thomas (29) aus Langenhafen (raus in Folge 1)

Tim (31) aus Düsseldorf (raus Folge 1)

Welche Kandidatinnen sind bei "Die Bachelorette" 2023 weiter dabei?

In der nächsten Woche stehen die Dreamdates bei "Die Bachelorette" 2023 an. Jennifer Saro möchte die verbleibenden drei Kandidaten dabei noch besser kennenlernen.

Das sind die Teilnehmer, die weiter dabei sind:

Adrian (27) aus Aachen

Fynn (25) aus Adendorf ( Lüneburg )

( ) Jesaia (27) aus Stuttgart

"Die Bachelorette 2023": Folge 6 von Staffel 10 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Die Bachelorette" 2023 gibt es immer am Mittwoch ab 20.15 Uhr auf RTL. Alle Folgen werden auf der Plattform RTL+ außerdem schon eine Woche früher im Stream gezeigt. Dort können Episoden auch als Wiederholung nachgeholt werden.

Wann läuft die nächste Folge 7 von "Die Bachelorette"?

Es gibt nur noch zwei weitere Sendetermine von "Die Bachelorette" 2023. Folge 7 läuft am 23. August 2023 im Free-TV und ist jetzt schon auf RTL+ abrufbar. Am 30. August steht dann schon das Finale auf RTL an. (sge)