"Die Bachelorette" 2023: Wer ist im Finale? Wer ist raus?

Wer ist raus bei "Die Bachelorette" nach dem 23. August 2023? Von den drei Kandidaten in Folge 7 kamen nur zwei ins Finale. So entschied Jennifer Saro sich.

Im Halbfinale von "Die Bachelorette" 2023 standen die Dreamdates an. Bachelorette Jennifer Saro hat dabei die verbleibenden drei Männer Adrian, Fynn und Jesaia besser kennengelernt und auch ihrer Mutter vorgestellt. Am Ende musste einer der drei Teilnehmer gehen.

Wer ist raus bei "Die Bachelorette" 2023 nach Folge 7, die am 23. August 2023 im Free-TV auf RTL lief und zuvor schon im Stream auf RTL+ zu sehen war. Welche beiden "Bachelorette"-Kandidaten 2023 stehen im Finale? Hier gibt es die Infos.

"Die Bachelorette" 2023: Wer ist rausgeflogen am 23.8.23?

Jeder der drei Kandidaten bekam in Singapur ein anderes Dreamdate mit Jennifer Saro. Mit Jesaia ging es zum Bungee-Jumping. Vor dem Sprung in die Tiefe kam es zum Kuss zwischen den beiden. Danach ging es noch in ein Riesenrad und die beiden verbrachten die Nacht zusammen. Die Bachelorette hat danach das Gefühl, dass alles sehr vertraut war und dass sie Jesaia nun wirklich kenne.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Mit Adrian gab es unter anderem ein Picknick in Singapur. Dabei kam es zum Kuss zwischen den beiden und auch sie verbrachten die Nacht miteinander. Die Bachelorette schwärmte am Ende von der ungewöhnlichen Bindung, die sie zu Adrian habe.

Mit Fynn stand eine Tour auf einem Schiff an. Die beiden mixten Cocktails und flirteten viel. Sie blieben ebenfalls die Nacht über zusammen. Nach den Dreamdates musste Jennifer Saro eingestehen, dass bei ihr ein Gefühlschaos herrsche. Doch sie musste entscheiden, welcher Kandidat es nicht ins Bachelorette-Finale 2023 schafft.

Ihre Mutter favorisierte Fynn, nachdem sie alle drei Männer kennengelernt hatte. Sie machte aber auch klar, dass sie jede Wahl ihrer Tochter unterstützen werde. Am Ende entschied sich die Bachelorette gegen Jesaia. Sie habe beim Dremdate gemerkt, dass sie keine Gefühle für ihn entwickeln könne. Jesaia nahm die Entscheidung mit Fassung an. "Sie hat die richtige Entscheidung getroffen", sagte er danach. In der nächsten Folge entscheidet sich dann, wer der "Bachelorette"-Gewinner 2023 im Finale ist.

Lesen Sie dazu auch

"Die Bachelorette" 2023: Wer ist raus?

In Folge 7 von "Die Bachelorette" 2023 musste nur Jesaia gehen. Im Verlauf der Staffel 10 waren aber schon jede Menge Männer ausgeschieden. Das ist die Übersicht:

Jesaia (27) aus Stuttgart (raus in Folge 7)

(raus in Folge 7) André (30) aus Überlingen am Bodensee (raus in Folge 6)

am (raus in Folge 6) David (25) aus Langweiler (raus in Folge 6)

Markus (32) aus Los Angeles (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Oguzhan (27) aus Hamburg (raus in Folge 6)

(raus in Folge 6) Gianluca (27) aus München (freiwillig raus in Folge 6)

(freiwillig raus in Folge 6) Jesper (24) aus Hamburg (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Kaan (26) aus Duisburg (raus in Folge 5)

(26) aus (raus in Folge 5) Alexander (27) aus Mannheim (raus in Folge 5)

(raus in Folge 5) Oliver (27) aus Berlin (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Pedro (31) aus Hamburg (raus in Folge 4)

(raus in Folge 4) Yannick (30) aus Bad Brückena (freiwillig raus in Folge 4)

Baro (25) aus Köln (raus in Folge 3)

(raus in Folge 3) Mike (27) aus Hamburg (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Julian (38) aus Düsseldorf (raus in Folge 2)

(raus in Folge 2) Thomas (29) aus Langenhafen (raus in Folge 1)

Tim (31) aus Düsseldorf (raus Folge 1)

Welche Kandidaten sind im "Die Bachelorette"-Finale 2023?

Damit stehen Adrian und Fynn im Finale von "Die Bachelorette" 2023. Jennifer wird sich entscheiden müssen, wem sie die letzte Rose gibt.

Hier noch einmal der Überblick:

Adrian (27) aus Aachen

Fynn (25) aus Adendorf ( Lüneburg )

"Die Bachelorette 2023": Folge 7 von Staffel 10 als Wiederholung sehen

Die Übertragung von "Die Bachelorette" 2023 im Free-TV gibt es mittwochs ab 20.15 Uhr auf RTL. Auf RTL+ lassen sich alle Folgen aber schon eine Woche vorher im Stream sehen. Dort lassen sie sich aus als Wiederholung nachholen.

Wann läuft das Finale von "Die Bachelorette" 2023?

Insgesamt gibt es acht Sendetermine von "Die Bachelorette" 2023 - am 30. August 2023 läuft schon die achte und letzte Folge auf RTL. Das Finale ist außerdem ab dem 23. August 2023 auf RTL+ abrufbar.(sge)