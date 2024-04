"Big Brother" 2024 am 29. April: Wer ist raus?

Bei "Big Brother" 2024 muss auch nach Woche 8 jemand den Container verlassen - wen trifft es diesmal? Wer ist raus am 29. April und muss die Heimreise antreten?

100 Tage lang überwacht werden, während man sich zusammen mit den anderen Kandidaten von "Big Brother" 2024 einen Container teilt. Im Anschluss winken dem Gewinner 100.000 Euro Preisgeld. Dennoch muss man die Zeit ohne jegliche Privatsphäre überstehen.

Die verschiedenen, zusätzlichen Regeln, die der "Big Brother" den Kandidaten vorschreibt, erleichtern ihnen das Leben dabei nicht gerade. So gilt tagsüber beispielsweise ein Schlafverbot. Besonders in der "Big Brother"-Folge am 15. April 2024 sorgte das für Probleme.

Zu Beginn waren es 17 Kandidaten, die in den Container einzogen. Nun, da man schon etwa die Hälfte der Sendetermine von "Big Brother" 2024 erreicht hat, mussten bereits einige Teilnehmer die Show verlassen. In der vergangenen Folge vom 22. April kamen aber auch drei neue Gesichter hinzu. Wer hat noch weiter eine Chance auf den Sieg? Und wer ist raus nach der Episode vom 29. April 2024 bei "Big Brother"?

"Big Brother" 2024: Wer ist rausgeflogen am 29. April 2024?

Zwei Kandidaten waren in der letzten Folge nominiert worden: Nachdem in der Folge vom 22. April niemand gehen musste, fielen die Namen Kevin (29) und Christian (26) für diese Episode. Die beiden haben sind zuletzt nicht besonders gut miteinander ausgekommen: Kevin stellte die Echtheit der Beziehung Christians mit dessen Freundin Maja infrage.

"Stell dir mal vor, du spielst das nur mit Maja. Oder sie spielt das, um deinen Arsch zu retten und ich fliege raus", meint Christian zu seinem Kontrahenten noch vor der Entscheidung. Allerdings sorgt sich dieser umsonst: Letztlich muss Kevin den Container an Tag 56 verlassen.

"Big Brother" 2024: Wer ist raus?

Damit ist die Liste derer, die bereits die Heimreise antreten mussten um eine Person länger. Hier sind alle Kandidaten zusammengefasst, die inzwischen bei "Big Brother" ausgeschieden sind:

Jacqueline (35)

Ciara (35)

Sandro (32)

Moritz (23)

Gema (55)

Maxime (20)

Angela (49)

Yael (29)

Kevin (29)

Welche Kandidaten sind bei "Big Brother" 2024 weiter dabei?

Die folgenden Teilnehmer dürfen weiterhin auf die 100.000 Euro Preisgeld hoffen:

Maja (25)

Frauke (29)

Angela (49)

Tanja (55)

Benedikt (23)

Christian (26)

Nicos (27)

Marcus (36)

Mateo (46)

Bertha (37)

Luanna (30)

Simon (30)

"Big Brother" 2024: Staffel 14 als Wiederholung sehen

Es besteht die Möglichkeit, die einzelnen Sendungen von "Big Brother" auf Joyn im Nachhinein noch einmal anzusehen oder sie nachträglich anzuschauen, wenn man eine Folge verpasst hat. Im linearen Fernsehen werden keine Wiederholungen gezeigt.

Zusätzlich kann man über Joyn den 24-Stunden-Livestream zur Show mitverfolgen.

Wann läuft die nächste Folge von "Big Brother" 2024?

Jeden Montag läuft eine neue Folge der 14. Staffel. Die nächste Episode wird am 7. Mai 2024 - etwas später als gewöhnlich - ab 0.20 Uhr zu sehen sein. Dabei wird die Übertragung von "Big Brother" 2024 durch den Sender Sat.1 gewährleistet, der zudem auch den beliebten Ableger "Promi Big Brother" produziert.