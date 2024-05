"Die Bachelorette" 2024: Stella Stegmann verteilt Rosen an Männer und Frauen

Staffel 11 von "Die Bachelorette" 2024 steht bevor. Wir stellen Ihnen Stella Stegmann vor, die in diesem Jahr erstmals Rosen an Männer und an Frauen verteilt.

Überall wird im Fernsehen nach der wahren Liebe gesucht, sei es bei "Make Love, Fake Love" 2024, "Bauer sucht Frau International" 2024 oder bei "Die Bachelorette" 2024. Die Sender lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um aus der Fülle der Kuppelsendungen herauszustechen. Selbiges versucht auch in diesem Jahr RTL bei "Die Bachelorette" 2024, in dem sie eine besondere Rosenverteilerin ins Rennen schicken. Zum ersten Mal nimmt eine bisexuelle Frau die Rolle der Bachelorette ein und wird ihre Rosen sowohl an Männer, als auch an Frauen verteilen.

Wer Stella Stegmann ist, erfahren Sie in diesem Artikel. Wir stellen "Die Bachelorette" 2024 im Porträt vor.

Wer ist "Die Bachelorette" 2024: Stella Stegmann vorgestellt

Stella Stegmann wurde am 9. August 1997 in Frankfurt am Main geboren. Aktuell lebt sie in der bayerischen Landeshauptstadt München. Beruflich ist sie vor allem als Model sowie als Influencerin auf Social Media tätig. Die Eckdaten gibt es hier im Steckbrief:

Name: Stella Stegmann

Geburtstag: 9. August 1997

9. August 1997 Geburtsort: Frankfurt am Main

Sternzeichen: Löwe

Löwe Wohnort: München

"Die Bachelorette" 2024: Stella Stegmann datet Männer und Frauen

"Ob’s ein Mann oder eine Frau ist – ist mir egal!" - verrät die neue "Bachelorette" im Interview mit RTL. Als erste Kandidatin der Geschichte von "Die Bachelorette", verteilt Stella Stegmann Rosen an Männer und an Frauen. Sie möchte gerne mehr über das Thema Bisexualität aufklären, das aus ihrer Sicht große Aktualität hat. Sie sieht sich als Vorbild, um Menschen zu sensibilisieren und erkennen zu lassen, dass Liebe keine Normen kennt - wie sie im Interview mit RTL sagt. Dennoch ist sie sich bewusst, dass es Unterschiede beim Kennenlernen einer Frau oder beim Kennenlernen mit einem Mann gibt. Stella Stegmann mag bei Männern das Männliche, während Frauen auch gerne dem weiblichen Auftreten treu bleiben dürfen.

"Die Bachelorette" 2024: Stella Stegmann ist auch aus anderen Formaten bekannt

Bei "Die Bachelorette" 2024 hat Stella Stegmann nicht ihren ersten Auftritt in einem Reality-Format. 2023 war sie Teilnehmerin der ersten Staffel von "Too Hot to Handle: Germany" bei Netflix. Ihren Traummann hat sie in der Show nicht gefunden, stattdessen ging sie eine Beziehung mit einer anderen Kandidatin ein. Gemeinsam mit Anna Strigl führte Stella Stegmann eine polyamore Beziehung, was bedeutet, dass beide auch andere Sexualpartner hatten. Diesen Beziehungsmodus überdachte die neue "Bachelorette" 2024 jedoch nochmal und kam zu folgendem Entschluss: „Ich habe bei anderen gemerkt, dass man, wenn man mehrere Personen liebt, die Liebe schon reduziert und man sich immer mehr auf eine Person fokussiert", sagt sie gegenüber RTL. Nun versucht sie ihr Glück bei "Die Bachelorette" 2024.

"Die Bachelorette" 2024: Stella Stegmann auf einen Blick

Nach dem Steckbrief haben wir hier noch ein paar mehr spannende Eckdaten zu Stella Stegmann für Sie:

Geschwister: ein drei Jahre älterer Bruder

ein drei Jahre älterer Bruder Beruf: Model und Content Creatorin

Model und Content Creatorin Single seit: Sommer 2023

Sommer 2023 Hobbies: Pole Dance, Skat, Zumba-Trainerin, Reisen, Klavier spielen, Fotografie, Kochen, Latte Art

Pole Dance, Skat, Zumba-Trainerin, Reisen, Klavier spielen, Fotografie, Kochen, Latte Art Musikgeschmack: Electronic Dancemusic

Electronic Dancemusic Lieblingsfilm: alle " Harry Potter "-Filme

alle " "-Filme Lebensmotto: "Starte jeden Tag mit einem Lächeln!"

"Starte jeden Tag mit einem Lächeln!" Bekannt aus: "Too Hot to Handle"

"Too Hot to Handle" Liebe in drei Worten: Freundschaft, Leidenschaft und Unterstützung

Die Sendetermine von "Die Bachelorette" 2024

Nun sind erste Details zur Person enthüllt, nähere Informationen zum Starttermin von Staffel 11 bleiben noch aus. Sobald RTL verrät, wie die Sendetermine von "Die Bachelorette" 2024 aussehen, verraten wir es hier.