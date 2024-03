"Die Beatrice Egli Show" 2024: Gäste, Termin und Übertragung im TV oder Stream

2024 läuft die fünft Ausgabe der "Beatrice Egli Show", die 2022 Premiere feierte. Alle Infos rund um den Termin, die Gäste und die Übertragung lesen Sie hier.

Die "Beatrice Egli Show" findet auch 2024 wieder statt. Im April läuft die Frühlingsausgabe der Musik- und Unterhaltungsshow im Fernsehen. Bis zum Jahr 2022 war die Schlagersendung noch unter dem Namen "SWR Schlager - Die Show" bekannt. Seit zwei Jahren heißt die Sendung jetzt aber "Die Beatrice Egli Show". Die Namensgeberin Beatrice Egli kommt aus der Schweiz und begann ihre Karriere 2013 bei DSDS. Die Talentshow mit Dieter Bohlen konnte die damals 24-Jährige gewinnen. Mit dem Preisgeld und einem Plattenvertrag in der Tasche startete sie ihre Karriere.

Im TV kehrt die Sängerin jetzt übrigens zu ihren Wurzeln zurück: Mittlerweile sitzt sie nämlich sogar in der Jury von DSDS 2024 neben Dieter Bohlen. Heute ist die 35-Jährige nicht nur Sängerin sondern auch Moderatorin. Beides vereint sie in ihrer "Beatrice Egli Show". Alle Infos zum Termin, zur Übertragung und zu den Gästen der Frühlingsausgabe haben wir hier für Sie.

"Die Beatrice Egli Show" 2024: Wann ist der Termin?

Die Frühlingsausgabe der "Beatrice Egli Sow" ist für die Woche nach Ostern angesetzt. Es wird die fünfte Ausgabe der Schlagershow seit ihrem Start im April 2022. Los geht es am Samstag, dem 6. April 2024, um 20.15 Uhr. Das Schweizer Fernsehen SRF zeigt die "Beatrice Egli Show" außerdem am Samstag, dem 18. Mai 2024.

Übertragung der "Beatrice Egli Show" 2024 im TV und Stream: Gibt es eine Wiederholung?

"Die Beatrice Egli Show" 2024 läuft am 6. April 2024 im SWR, MDR und erstmals auch im NDR. Lange wurde die Schlagershow in der ARD übetragen. Bei der letzten Ausstrahlung im November 2023 konnte Beatrice Egli 3,59 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen erreichen. Für die Frühjahrsausgabe wird die Show jetzt wieder ins SWR verlegt.

Als Wiederholung im linearen TV-Programm kann man auf die Ausstrahlung im Schweizer Fernsehen bei SRF am 18. Mai 2024 warten. Für alle anderen, die nicht so lange warten wollen, besteht außerdem die Möglichkeit in der ARD-Mediathek auf die Musik- und Unterhaltungsshow zuzugreifen. Eine Wiederholung im TV ist nicht geplant - voraussichtlich können Sie die Sendung aber zumindest eine Zeit lang in der ARD-Mediathek nachholen.

"Die Beatice Egli Show" 2024:Gäste der Frühlingsausgabe

"Es ist absolut fantastisch, auch bei meiner kommenden Show die aktuell erfolgreichsten Stars der deutschen Musikszene auf meiner Bühne begrüßen zu dürfen", erzählt Beatrice Egli im Interview mit dem SWR. Unter anderem sollen am Samstagabend Howard Carpendale, Kerstin Ott, Ben Zucker, Semino Rossi, Marianne Rosenberg und Lucy Diakovska und der kanadische Pianist und Sänger Michael Kaeshammer zu Gast sein. Die anderen Gäste sollen eine Überraschung für die Zuschauer und Zuschauerinnen werden: "Aber ich habe auch wieder die ganz leisen und überraschenden Momente für mein Publikum mit dabei, die unter die Haut gehen“, verrät sie weiter im Interview. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich also wohl auf die ein oder anderen Überraschung gefasst machen. Hier finden Sie noch einmal alle Gäste im Überblick:

Howard Carpendale

Kerstin Ott

Ben Zucker

Semino Rossi

Marianne Rosenberg

Lucy Diakovska

Michael Kaeshammer

Alina

Disneys "Die Eiskönigin – Das Musical"

(lob)