"Die Landarztpraxis": In Staffel 2 bekommt Sarah eine neue Kollegin

"Die Landarztpraxis" überrascht in der zweiten Staffel mit neuen Gesichtern. Aber nicht nur neue Charaktere machen die Fortsetzung so spannend. Laut dem Sender SAT.1 wird es auch eine neue Liebesgeschichte geben.

Nachdem die erste Staffel der Vorabendserie "Die Landarztpraxis" ein voller Erfolg war, geht nun bald Staffel 2 an den Start. Und die wartet schon mit einigen Überraschungen. Fans der SAT.1-Serie dürfen sich freuen: Es wird nicht nur neue Darsteller neben den bereits bekannten geben, sondern auch eine zusätzliche neue Liebesgeschichte. Das gab der Sender alles bereits bekannt.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Wer sind die neuen Darsteller?

Nach 20 Jahren als Kinderärztin in Chicago taucht plötzlich Isabelle "Isa" Kroiß wieder in Wiesenkirchen auf. Sie ist Fabians kleine Schwester und möchte sich mit ihrem Vater Georg aussprechen. Zwischen den beiden herrschte Funkstille, seit sie sich vor Jahren öffentlich in Wiesenkirchen stritten. Jetzt hat Fabian sie gebeten, in der Praxis auszuhelfen. Was niemand weiß: Isa ist verheiratet, hat sich aber von ihrem Mann getrennt – und die beiden sind nicht im Guten auseinandergegangen. Gespielt wird Isa von der Schauspielerin Diane Willems, die einige sicher noch aus der ARD-Serie "Verbotene Liebe" oder aus der Kultserie "Familie Dr. Kleist" kennen.

Neu dabei ist auch Bergretter Lukas Seidl. Zwei Jahre war auch er aus Wiesenkirchen verschwunden, um einen Schicksalsschlag zu verarbeiten. Nun ist er wieder da und wird von seinem Kumpel Max ins Bergretter-Team geholt. Dort trifft er unverhofft auf Isa, die er noch aus der Jugend kennt, und muss mit ihr einen verletzten Jungen retten. Danach gehrt ihm die Kinderärztin nicht mehr aus dem Kopf. Lukas wird gespielt von Michael Raphael Klein. Er spielte bereits Rollen in "In aller Freundschaft" oder "Sankt Maik".

Auch Marie Raichinger ist eine Rückkehrerin. Vor 15 Jahren hatte sie ihren Ehemann, Bergretter Max, und den gemeinsamen Sohn Basti verlassen. Jetzt möchte sie Basti wiedersehen. Ob sie aber wirklich mit so guten Absichten kommt, wie sie behauptet, wagt Max zu bezweifeln. Marie wird gespielt von Sophie Melbinger. Die Schauspielerin stieg vergangenes Jahr bei den "Rosenheim-Cops" aus und sollte einigen TV-Zuschauern bekannt vorkommen.

"Die Landarztpraxis": Wie geht es in Staffel 2 weiter?

Die Zuschauer der Landarztpraxis können sich also auf neue dramatische Geschichten freuen. Natürlich geht es in der zweiten Staffel aber nicht nur um die Neuankömmlinge. Auch die altbekannten Charaktere Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß – gespielt von Caroline Frier und Oliver Franck – werden einiges erleben.

Fabian hat einen Autounfall schwer verletzt überlebt und erholt sich gerade in der Reha. Sarah weicht ihm da natürlich nicht von der Seite. Die frische Beziehung der beiden bleibt aber nicht unbeschwert. Denn auch sie müssen sich mit dem Streit zwischen Fabians Vater Georg und seiner temperamentvollen Schwester Isa herumschlagen. Es bleibt also spannend.

Fans der Serie dürfen sich aber auch auf ein Wiedersehen mit diesen Charakteren freuen:

Fabians und Sarahs Tochter Leo (Katharina Hirschberg )

und Sarahs Tochter Leo (Katharina ) Fabians Vater Dr. Georg Kroiß (Christian Hoening)

Vater Dr. (Christian Hoening) Fabians Noch-Ehefrau Alexandra ( Katrin Anne Heß )

Noch-Ehefrau Alexandra ( ) Arzthelferin Resi ( Marion Mathoi )

) Bianca ( Rosetta Pedone )

) Donato ( Antonio Putignano )

) Emilio (Gioele Viola)

Feli Marino (Fenja Gerhardter) aus der Alten Post

Wer Staffel 2 von "Die Landarztpraxis" nicht verpassen will, sollte ab Dienstag, den 7. Mai, immer wochentags um 19 Uhr bei SAT.1 einschalten. Alle Folgen – auch die Folgen der ersten Staffel – sind außerdem auf Joyn abrufbar.

Übrigens wartet SAT.1 in diesem Jahr mit einigen neuen TV-Formaten auf: So läuft bereits seit Mitte April die neue Reality-TV-Show "Gestrandet... in den Flitterwochen". Und auch das bereits im März gestartete Format "Die besten Comedians Deutschlands" kommt im Sommer mit neuen Folgen zurück.