Dschungelcamp 2023 gestern am 22. Januar: Wer ist rausgeflogen?

Wer ist gestern beim Dschungelcamp 2023 rausgeflogen? Hier erfahren Sie, welcher Promi bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 22. Januar gehen musste.

Da waren es nur noch neun: Am Sonntag, 23. Januar 2023, musste bereits der dritte Teilnehmer die Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) verlassen. Wer ist raus beim Dschungelcamp 2023? Und welche Kandidaten sind noch dabei? Hier erfahren Sie es.

Dschungelcamp 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 22. Januar 2023?

Gestern musste Tessa Bergmeier das Dschungelcamp 2023 verlassen. Sie bekam die wenigsten Anrufe von den TV-Zuschauern. Damit ist die RTL-Sendung für das Model beendet.

Tessa Bergmeier was nicht traurig über die Entscheidung. Im Gegenteil: Sie jubelte und sagte: "Es ist, als habe man mir die Handschellen abgenommen und mich rausgelassen aus dem Knast."

Im Dschungelcamp schoss Tessa Bergmeier gegen Heidi Klum. Über ihre Zeit bei GNTM sagte die 33-Jährige: "Die haben mich zu einem Monster dort gemacht!"

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Tessa Bergmeier war der dritte Promi, der IBES 2023 im Verlauf der Sendetermine verlassen hat. Als Erstes musste Moderatorin Verena Kerth gehen, danach Sänger Markus Mörl.

Das ist damit die Übersicht der Kandidaten, die beim Dschungelcamp 2023 mit Stand 22. Januar raus sind:

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Welche Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2023 noch dabei?

Diese Teilnehmer können weiterhin darauf hoffen, zur Dschungelkönigin oder zum Dschungelkönig 2023 gekrönt zu werden:

Jana Pallaske

Claudia Effenberg

Lucas Cordalis

Jolina Mennen

Cosimo Citiolo

Cecilia Asoro

Papis Loveday

Djamila Rowe

Luigi "Gigi" Birofio

Dschungelcamp 2023 gestern: Was ist noch bei IBES an Tag 10 passiert?

Im Dschungelcamp kam es zum Pizza-Gate: Gigi Birofio und Cosimo Citiolo hatten vier Eier als Nahrung für die Kandidaten erspielt, als sie vor die Wahl gestellt wurden. Entweder durften sie die Eier mitnehmen oder sich zu zweit eine Pizza Salami teilen. Die beiden wählten die egoistische Variante und verputzten lieber die Pizza.

Die Aktion kam bei den anderen Teilnehmern gar nicht gut an. Gigi argumentierte, dass vier Eier für so viele Personen eh zu wenig gewesen seien. Doch die anderen Kandidaten waren sauer. Papis Loveday sagte: "Scheiß auf die Pizza, ich denke an das Team, wir teilen doch alles, egal wie wenig es ist!" (sge)