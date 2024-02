Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher sorgt für Ärger im Hotel

Cora Schumacher verließ bereits an Tag 3 freiwillig das Dschungelcamp. Dafür sorgt sie aber nun im Hotel Imperial für Drama: Begleiter Jörg Kunze möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben.

Im Camp hält weiterhin das Drama um Mike Heiter, Kim Virginia und Leyla Lahouar alle in Atem. Aber auch im Hotel Imperial, in das die ausgeschiedenen Kandidaten einchecken, gibt es nun Streitigkeiten. Schuld daran ist wohl Ex-Rennfahrerfrau Cora Schumacher. Ausgerechnet mit ihrem Begleiter Jörg Kunze hat sie sich so in die Haare gekriegt, dass dieser nun sogar das Hotel gewechselt hat. Aber was macht das mit der Stimmung im Hotel?

Dschungelcamp 2024: So ist die Stimmung im Hotel Imperial

Schon im vergangenen Jahr sorgten die Ereignisse im Dschungel-Hotel für Skandale: Iris Klein warf ihrem damaligen Ehemann Peter Klein vor, im Hotel eine Affäre mit Yvonne Woelke, der Begleitperson von Djamila Rowe, gehabt zu haben. Und erneut herrscht Eiszeit. Sarah Kern beschreibt im Interview mit RTL die Stimmung nach ihrem Dschungelcamp-Auszug so: "Ich war völlig überrascht, als ich hier rauskam und es brodelte. Es herrschte Kleinkrieg und das hat alles überschattet." Kern versuchte, sowohl mit Cora als auch mit Jörg zu sprechen, wollte aber nicht zwischen die Fronten geraten.

Die Situation wirke sich laut Sarah Kern aber auf die Stimmung aller Begleitpersonen im Hotel aus. Auch Kim Virginias Begleiter, Leon Puppe, nahm diese Spannungen wahr: "In den letzten Tagen war dann leider die Energie zwischenzeitlich mal sehr angespannt und gar nicht mehr so angenehm, als dieses Cora-Jörg-Drama hier ins Haus kam. Wir haben sehr mitgelitten mit Jörg."

IBES 2024: Cora Schumacher möchte zurück ins Dschungelcamp

Cora Schumacher schweigt größtenteils zum Streit mit ihrem Begleiter. Auf Instagram sprach sie lediglich davon, dass Jörg und sie Abstand voneinander bräuchten. Über ihr Management ließ sie ansonsten an RTL ausrichten, dass sie sich nicht äußern wolle.

Stattdessen schreibt Cora, die freiwillig das Dschungelcamp verlassen hatte, auf Instagram: "Leider war meine Reise zu mir selbst ins Dschungelcamp viel zu kurz. Während sich die Stars, die nun rauskommen, über ein gewohntes Leben mit Dusche, Essen und Bett freuen, würde ich fast alles dafür geben, wieder zurück ins Camp zu können." Sie sei unendlich traurig darüber, sich nicht beweisen zu können, habe sich selbst und ihre Fans enttäuscht.

Dschungelcamp 2024: Das sagt Coras Begleiter Jörg Kunze zum Streit

Im Interview mit RTL äußert sich auch Jörg Kunze selbst. Für ihn sei die Freundschaft beendet. Er wolle nichts mehr mit Cora zu tun haben. Am wenigsten versteht er, warum Cora wollte, dass er das Hotel wechselt, wie Jörg erzählt: "Mich verwundert das sehr, weil sie hat auch zu dem Rest der Begleiter keinen guten Draht. Also, ob ich dann hier bin oder nicht, wird wahrscheinlich das Klima hier nicht deutlich verändern."

Aber was war eigentlich Auslöser des Streits? Jörg glaubt, Coras "Ventil" zu sein. Sie soll enttäuscht über ihren kurzen Aufenthalt im Dschungelcamp gewesen sein. Von Jörg habe sie dann wohl nicht die gewünschte Aufmerksamkeit bekommen. "Sie fühlt sich von mir vernachlässigt. Ich hätte ihr nicht genügend Aufmerksamkeit gegeben und wäre ein schlechter Begleiter, was ich nicht mal ansatzweise so sehe", gibt Jörg die Vorwürfe wider.

Cora habe Jörg wohl auch nicht gut behandelt. Vor versammelter Mannschaft soll sie zu ihm gesagt haben: "Ich bin hier der Star – du bist nur hier wegen mir." Auch das erzählt Jörg im Interview mit RTL. Nun reiche es ihm: "Mit so Leuten, die so toxisch sind, möchte ich nicht befreundet sein."

Auch im Dschungelcamp geht es bis zum 4. Februar drunter und drüber. Wer wissen will, was sich dort noch ereignet und wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird, kann jeden Abend auf RTL einschalten oder auf RTL+ streamen. Auch in unserem Live-Ticker kann man die täglichen Geschehnisse verfolgen.