Dschungelcamp 2024: Lucy spricht über ihre verstorbene Mutter - und bricht in Tränen aus

Dschungelcamp-Teilnehmerin Lucy Diakovska wirkt eigentlich taff. Im australischen Dschungel zeigt die No Angels-Sängerin sich aber von einer ganz anderen Seite. Als sie über ihre verstorbene Mutter redet, bricht sie in Tränen aus.

"No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska wirkt eigentlich, als könnte ihr nichts auf der Welt etwas anhaben. Doch am dritten Tag im Dschungelcamp 2024 scheint die Fassade der 47-Jährigen zu bröckeln. Die Zuschauer bekommen Lucys verletzliche Seite zu sehen. Aber wie kam es dazu?

Dschungelcamp 2024: Lucy ist noch Single

Eigentlich begann alles ganz harmlos. Cora Schumacher fragte ihre Mitstreiterin, ob sie aktuell in einer Beziehung sei. "Nein, leider nicht", sagt Lucy. Sie habe zwar jemanden kennengelernt, aber "it's complicated." Später, im Dschungeltelefon, bezeichnet Lucy ihre aktuelle Situation als "Situationship". Lucy erklärt auch, was das bedeutet: Sie und die andere Person verbinde "mehr als Friendship und weniger als Relationship". Es reiche also wohl noch nicht ganz für eine feste Beziehung.

Es falle ihr schwer, andere Arten von Liebe anzuerkennen, beschreibt Lucy die Probleme, die sie daran hindern, sich zu binden. Als sie ausspricht, dass sie lange noch nicht an dem Punkt wäre, um Liebe anzunehmen, bricht Lucy in Tränen aus. Nachdem Tim und Cora sie getröstet haben, erzählt die Sängerin weiter: "Ich bin seit vier Monaten in Therapie, um vieles in meinem Leben aufzuräumen."

Dschungelcamp 2024: "No Angels"-Sängerin Lucy spricht über verstorbene Mutter

In der Therapie spreche sie auch über die Kindheit und was ihr damals gefehlt hätte. Sie sehne sich nach den Worten "Ich liebe dich", weil sie sie viel zu selten gehört habe. Ihre Mutter sei ihr gegenüber "sehr oft unerträglich" gewesen. "Sie war immer so neutral - und das ist so schwer zu ertragen", sagt die 47-Jährige heute. Auch für Auftritte und den Erfolg der "No Angels" bekam sie nicht die gewünschte Anerkennung ihrer Mutter. Ganz oft fragte sie sich: "Warum ist meine Mutter so böse zu mir? Mein Leben lang?"

Leider kann Lucy das nun aber nicht mehr aufarbeiten. Ihre Mutter starb vor etwa vier Jahren. Lucy habe Löcher in sich, "weil sie einfach gegangen ist und ich bin geblieben, mit dem Gefühl, dass sie sich nicht wirklich für mich interessiert hat. Und das ist so schwer zu ertragen!"

Dschungelcamp 2024: Täglich auf RTL

