DSDS 2023: Die Kandidaten und ihre Lieder im Casting heute am 18. Januar

Die Castings für DSDS 2023 sind am laufen. Wir zeigen Ihnen, welche Kandidaten ihre Lieder am 18. Januar bei einem der letzten DSDS-Castings überhaupt präsentieren.

Seit 20 Jahren findet die Übertragung von "Deutschland sucht den Superstar" nun schon im deutschen Free-TV statt. Doch jetzt ist die offiziell letzte Staffel für die Castingshow angebrochen. Allerdings gibt es immerhin einen kleinen Trost für die Fans: Dieses Mal ist neben Katja Krasavice, Sängerin Leony und DSDS-Star Pietro Lombardi auch wieder Pop-Titan Dieter Bohlen als Teil der Jury mit dabei.

Besonders beliebt sind seit jeher die ersten Sendetermine von "Deutschland sucht den Superstar" bei denen sich unzählige Kandidaten um einen Platz in den Live-Shows bewerben. Doch für diejenigen, die sich ohne Talent einfach auf gut Glück vor die DSDS-Jury 2023 trauen, kann der Auftritt schnell zum Albtraum werden. Denn Dieter Bohlen ist dafür bekannt, schlechte Kandidaten so richtig rund zu machen.

Dennoch sind in jeder Staffel wieder einige verrückte Kandidaten mit dabei, die sich es nicht nehmen lassen, ihr Glück zu versuchen. Daneben gibt es aber selbstverständlich auch jede Menge talentierter junger Sänger und Sängerinnen, die die Zuschauer mit ihren Stimmen verzücken. Die Fragen, die sich im Hinblick auf das nächste Casting heute am 18. Januar also stellen, sind Folgende: Was für Kandidaten sind in dieser Casting-Runde mit dabei? Mit welchen Liedern werden sie versuchen, ihr Talent unter Beweis zu stellen? Ob die Kandidaten nun schlussendlich Talent haben oder nicht, erfahren Sie nur, wenn Sie sich die Casting-Folge auch ansehen. Doch welche Kandidaten teilnehmen und welche Lieder sie vortragen, das erfahren Sie hier bereits vorab bei uns.

DSDS 2023: Das sind die Kandidaten und die Lieder der Casting-Folge am 18. Januar

• Linus König (18) und Raphael Chassé (18) aus Bergheim

Raphael Chassé (l.) und Linus König Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Die beiden sind die wohl ungewöhnlichsten Rapper, die je bei DSDS angetreten sind. Unter den definitiv im Gedächtnis bleibenden Künstlernamen "Klang der Nudel" und "Ultra Raphi" liefern die beiden der Jury eine Vorstellung ihres selbst geschriebenen Liedes "Die Rapper, die ihr sucht". Der Auftritt darf aber nicht allzu ernst genommen werden: Die beiden beschreiben sich selbst als Nerds, die auch schon mal nur so zum Spaß Mathe-Videos ansehen. Entsprechend ironisch dürften auch ihre Outfits gemeint sein, die aus Anzug und Fliege bzw. aus jeder Menge goldenem Plastikschmuck bestehen.

• Ange-Bienvenue Dadjo (27) aus Bielefeld

Ange-Bienvenue Dadjo Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Mit im Gepäck hat der aus Togo stammende Ange einen Song, der weniger exotisch nicht sein könnte: Helene Fischers "Atemlos". Als zweiten Song, auf den er zurückgreifen kann, hat er sich "Three little Birds" aus der Version von Bob Marley and the Wailers herausgesucht. Normalerweise beglückt er mit seinem Gesang nur die Patienten, die er als Krankenpfleger versorgt und denen er so ein wenig die Zeit vertreibt. Nun will er aber auch einem größeren Publikum sein Talent präsentieren.

• Esopios (27) aus Düsseldorf

Esopios Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Ein weiterer absolut schräg anmutender Auftritt wird vom geheimnisvollen Esopios geliefert. Der 27-jährige Sänger tritt mit "Feeling good" von Muse und "Supermodel" von Maneskin auf die Casting-Bühne. Warum "geheimnisvoll"? Das liegt daran, dass der Sänger nur mit Maske auftritt. Er meint, er möchte damit ein Zeichen gegen Oberflächlichkeit setzen. Das lässt natürlich bei der Jury, insbesondere bei Dieter Bohlen, sofort wilde Spekulationen rund um das Aussehen des Kandidaten aufkommen.

• Rose Ndumba (23) aus Essen

Rose Ndumba Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Die Songs, die Rose mitgebracht hat, sind genauso energiegeladen wie die Kandidatin selbst: "I Will Survive" von Gloria Gaynor und "Valerie" von Mark Ronson feat. Amy Winehouse. Energiegeladen möchte die selbstbewusste Sängerin auch vor die Jury treten, um sich einen Namen zu machen und als Vorbild für junge, farbige Frauen zu fungieren. Allerdings fängt ihre Vorstellung damit an, dass sie sich für die Knoten in ihrer Stimme entschuldigt und sagt, dass sie deshalb die High-Notes nicht hinbekommen würde. Kein guter Anfang, vielleicht kann sie aber dennoch überzeugen.

• Raphael Merkt (29) aus Spaichingen

Raphael Merkt Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Als Fitnessmodel und ehemaliger "Mister Deutschland" ist er den Auftritt vor Publikum bereits gewöhnt. Seit dem Ende seiner kurzen Model-Karriere nimmt der gelernte Sport- und Gymnastiklehrer Gesangsunterricht und will nun die Jury mit seiner Version von Wincent Weiss' "Morgen" überzeugen. Nebenbei gibt es dann auch noch ein Liegestütz-Duell mit Pietro Lombardi, der von seinem Freund Dieter Bohlen angefeuert wird.

• Devin Kakmaci (28) aus Wiesbaden

Devin Kakmaci Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Das selbsternannte Multitalent hat eine beeindruckende Reihe von Hobbys: Er ist Tänzer, Fußball-Schiedsrichter, Sänger, Geigenspieler. Der Psychologiestudent strotzt nur so vor Selbstbewusstsein und da wundert es auch nicht, dass er mit "Cinderella" und "Señorita" gleich zwei Songs von Jury-Mitglied Pietro Lombardi vorbereitet hat. Diesen scheint das im Casting allerdings nicht weiter zu stören, stattdessen verleiht er dem Nachwuchs-Sänger spontan sogar seine geliebte Cap.

• Sascha Wilhelm (29) aus Aach

Sascha Wilhelm Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Der gelernte Industriemechaniker hat schon einiges an musikalischer Erfahrung durch Tätigkeiten als Hochzeitssänger oder schlicht als Straßenmusiker gesammelt. Nun möchte er es noch einmal mit der großen Bühne versuchen und bei DSDS mit seiner Performance von Billy Idols "Rebell Yell" punkten. Mit dabei hat der Familienvater seine kleine Tochter, die für massig Sympathie-Punkte bei der Jury sorgt.

• Monika Gajek (21) aus Salzgitter

Monika Gajek Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Laut eigener Aussage war die junge Frau mit den polnischen Wurzeln früher sehr schüchtern. Sie hat daher damit angefangen, sich viel mit Büchern über Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Dazu kommt, dass sie ein sehr in sich gekehrtes Wesen hat und viel Zeit mit Meditieren und Beten verbringt. Auf der Bühne von DSDS muss sie allerdings beweisen, dass sie auch aus sich raus kann. Dass man dabei nicht immer gleich komplett zum Exzentriker werden muss, passt auch zum von ihr ausgewählten Song: "We Don’t Have to Take Our Clothes Off" von Ella Eyre.

• Lara Loeff (21) aus Nettetal

Lara Loeff Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Lara ist ein sehr offener Typ Mensch und geht entsprechend gern aus sich heraus und sucht den Kontakt zu anderen. Um dabei selbst nicht zu kurz zu kommen, konzentriert sich die Fachberaterin eines Einrichtungshauses einmal im Monat einen ganzen Tag lang voll und ganz auf sich selbst. Bei diesen Me-Days gönnt sie sich dann eine komplette Wellness-Beauty-Routine. Wenig Wellness verspricht allerdings ihr auf Auftritt bei DSDS zu werden. Denn anstelle eines ruhigen Songs für eine Auszeit führt sie "Monsta" von Culcha Candela auf.

• Celine Derler (23) aus Klagenfurt

Celine Derler Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Die Sängerin ist nicht nur Musikerin aus Leidenschaft – sie verdient damit auch ihren Lebensunterhalt. Allerdings hat sie keinen gewöhnlichen Job in der Musikbranche gewählt, sondern ist Vollzeit-Straßenmusikerin geworden. Dabei hätte sie auch etwas anderes machen können, denn Celine hat nach ihrem Besuch eines musikalischen Gymnasiums auch schon in Musicals mitgespielt. Doch ihre große Passion ist und bleibt die unverfälschte Straßenmusik, auf die sie sich voll und ganz konzentrieren möchte. Diese unbändige Überzeugung drückt sich auch im von ihr gewählten Song "Roar" von Katy Perry aus.

• Huy "Jason" Nguyen (27) aus Tostedt

Huy "Jason" Nguyen Foto: Stefan Gregorowius/RTL

Mit "Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love)" von Modern Talking und damit von niemand geringerem als Jury-Chef Dieter Bohlen tritt Huy an. Bereits seit dem Tag seiner Ankunft in Deutschland vor rund 15 Jahren träumt der aus Vietnam stammende Sänger davon, einmal bei DSDS auf der Bühne zu stehen. Nun gedenkt er, seine letzte Chance zu nutzen und mit seinem Auftritt dafür zu sorgen, dass er mindestens eine Runde weiter kommt.