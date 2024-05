GNTM-Jury 2024: Heidi Klum und die Gast-Juroren

2024 läuft Staffel 19 von GNTM. Welche Jury entscheidet über die neuen Topmodels? Hier gibt es alle Infos über Chef-Jurorin Heidi Klum und ihre Gast-Juroren.

Bereits seit 19 Staffeln läuft die Castingsendung " Germany's Next Topmodel" im deutschen TV. In dieser Zeit hat sich einiges am Format geändert, unter anderem die Zusammensetzung der Jury. Zu Beginn nahmen neben der Chefjurorin Heidi Klum noch zwei weitere Juroren am Jurypult Platz. Pro Staffel gab es also eine dreiköpfiges, festes Entscheiderteam. Später löste man das Konzept der fixen Jury auf und führte stattdessen Teams ein, die gegeneinander kämpften. Auch diesen Herangehensweise wurde mittlerweile allerdings wieder verworfen und inzwischen sitzen neben Klum wöchentliche neue, prominente Juroren in der Jury.

An jedem der 19 Sendetermine von GNTM 2024 dürfen sich die Zuschauer und Zuschauerinnen über neue Gastjuroren freuen - und diese übernehmen eine wichtige Rolle. Schließlich dürfen sie darüber mitentscheiden, wer sich in die Liste der GNTM-Gewinnerinnen seit 2006 einreihen wird. In der aktuellen Staffel stehen dafür übrigens zum ersten Mal Männer und Frauen als Kandidaten bei GNTM zur Auswahl.

Wer sitzt in der Jury von GNTM 2024? Wir haben alle Informationen zu Heidi Klum und ihren Gast-Juroren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

GNTM-Jury 2024: Wer sind die Gast-Juroren an der Seite von Heidi Klum

In den letzten Jahren hat Heidi Klum bekannte Gesichter aus der Modebranche rekrutieren können, um mit ihr in der Jury von GNTM zu sitzen. Welche berühmten Gäste dieses Jahr in der Übertragung von GNTM zu sehen sein werden, ist mittlerweile teilweise klar. Unter den bereits angekündigten Gast-Juroren sind erneut Models, Designer und Schauspielerinnen zu funden. Die bisher bestätigten Gäste sind laut ProSieben:

Designer-Legende Jean Paul Gaultier

Hollywood-Star Liz Hurley

Starfotograf Rankin

Modedesigner Kilian Kerner

Topmodel Jourdan Dunn

Glamrock-Designer Christian Cowan

Modemacherin Marina Hoermanseder

Starfotograf Yu Tsai

Topmodel Jon Kordarena

Fotograf Christian Anwander

Supermodel Winnie Harlow

Schauspielerin und Model Joan Collins

Designer Kévin Germanier

Male Model Jon Kortajarena

Starfotograf Russell James

Einige der Juroren sind auch in einem kurzen Clip zu sehen, den Klum auf Instagram geteilt hat:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Noch nicht vollständig bekannt ist dagegen allerdings, in welchen Folgen die Gäste jeweils auftreten werden. Sobald es dazu neue Informationen gibt, werden diese hier ergänzt. Außerdem fehlen aktuell noch einige Promis auf der Gästeliste, wird Heidi Klum doch in jeder der 18 Sendetermine mindestens einen Gast-Juror zur Seite stehen haben.

Lesen Sie dazu auch

Folge 1: Casting - keine Gast-Juroren

- keine Gast-Juroren Folge 2: Star-Designer Jean Paul Gaultier

Folge 3: Star-Designer Jean Paul Gaultier

Folge 4: Hollywood-Star Elizabeth Hurley

Folge 5: Male Model Jon Kortajarena

Folge 6: Topmodel Jourdan Dunn

Folge 7: Fotograf Christian Anwander

Folge 8: Star-Designer Christian Cowan

Folge 9: Star-Designer Killian Kerner

Folge 10: Topmodel Winnie Harlow

Folge 11: Fotograf Russell James

Folge 12: Fashion-Desinger Ashton Michael

Folge 13: Hollywood-Schauspieler Thomas Kretschmann und Regisseur David Helmut

und Regisseur Folge 14: Model Joan Collins und Stage-Coachin Nikeata Thompson

Folge 15: noch unbekannt

Folge 16: noch unbekannt

Folge 17: noch unbekannt

Folge 18: noch unbekannt

GNTM 2024: Das ist Jury-Boss Heidi Klum

Seit 19 Staffeln ist die selbsternannte Model-Mama Heidi Klum nun schon auf der Suche nach würdigen Nachfolgerinnen - und in diesem Jahr zum ersten Mal auch nach männlichen Models. Anlass genug, sich Klums eigene Model-Biographie noch einmal vor Augen zu führen. Denn auch ihre Karriere begann 1992 in einer Model-Castingshow im weitesten Sinne; der Model-Wettbewerb, den Klum damals gewann, war Teil der "Gottschalk Late Night" Show. Weniger später zog es Klum dann in die USA, wo ihr 1997 der Durchbruch als Model für die Unterwäschemarke Victoria's Secret gelang. Ein Jahr später schaffte sie es zudem auf der Cover des US-Magazins Sports Illustrated.

In den USA stieg sie dann 2004 ins TV-Geschäft ein und wurde Moderatorin und Jurymitglied bei "Project Runway" - einer Sendung, in der Amateur-Modedesigner darum kämpfen, die Jury von ihrem Können überzeugen. 2006 startete sie mit der Moderation von "Germany's Next Topmodel". Seit 2013 ist sie außerdem Mitglied in der Jury der Castingshow "America's Got Talent". In Boulevard-Zeitung beliebt ist außerdem Heidi Klums jährliche Halloween-Party, zu der sie selbst immer wieder mit ausgefallen Kostümen erscheint - 2022 kam sie zum Beispiel als Wurm verkleidet.

Das waren die Gast-Juroren, die 2023 bei GNTM neben Heidi Klum am Jury-Pult saßen

Wer sich einen Eindruck darüber verschaffen möchte, mit welcher Riege an Gast-Juroren man in der 19. Staffel von GNTM rechnen darf, kann einfach einen Blick auf die Liste der Gäste aus der vorangegangenen Staffel werfen. Mit dabei waren zahlreiche Designer, Models und Schauspielerinnen von Rang und Namen, wie beispielsweise Winnie Harlow, Alessandra Ambrosio und Jean Paul Gaultier.