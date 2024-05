"Grill den Henssler" 2024: Sendetermine von Staffel 20

Die Kochshow "Grill den Henssler" ist 2024 auf den TV-Bildschirmen zurück. Alle Infos zu den neuen Folgen sowie die Sendetermine von Staffel 20 gibt es hier.

Im vergangenen Sommer-Special von " Grill den Henssler" hatte der Starkoch mit den Worten "Der Oppa braucht mal eine Pause!" eine TV-Auszeit angekündigt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in diesem Jahr keine neue Ausgabe des Kochformats geben wird. Steffen Henssler hat sich nämlich "nur" drei Monate gegönnt, um sich aus dem Fernsehen aber auch aus dem gastronomischen Trubel zurückzuziehen. Seit April 2024 steht der Koch schon wieder auf der Bühne. Er tourt mit "Hensslers schnelle Nummer" durch Deutschland und will den Gästen - wie der Name schon vermuten lässt - schnelle Gerichte mit wenigen Zutaten nahebringen.

Doch wann ging die 20. Staffel der Kochshow "Grill den Henssler" bei Vox an den Start? Wie sehen die Sendetermine der neuen Staffel aus? Diesen Fragen haben wir uns hier für Sie gewidmet.

"Grill den Henssler" 2024: Seit wann läuft Staffel 20?

Das Warten hat ein Ende - Vox zeigt seit dem Start am Sonntag, dem 28. April 2024, die 20. Jubiläumsstaffel von "Grill den Henssler". Zwar ging man lange davon aus, dass der Starkoch frühestens mit einem Sommer-Special auf dem Bildschirm zu sehen sein würde, doch tatsächlich läuft die 20. Staffel bereits jetzt. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr startet über mehrere Wochen hinweg die Übertragung von "Grill denn Henssler". Die Moderatorin ist erneut Laura Wontorra.

"Grill den Henssler" 2024: Das sind die Sendetermine der neuen Staffel

Seit dem Start der neuen Staffel am 28. April wird jeden Sonntag eine neue Folge ausgestrahlt. Insgesamt sind sechs Folgen für die Staffel angekündigt. Dabei handelt es sich um zwei reguläre Folgen sowie vier ganze Specials - angefangen mit einem Coach-Special und einem Zwillingsspecial sowie zwei weiteren für den Muttertag und die EM. So sehen die Sendetermine für die kommende Staffel aus:

Übertragung von "Grill den Henssler" 2024 im TV und Stream

Bei der Übertragung von "Grill den Henssler" hat sich auch bei der Juliäumsstaffel nichts geändert. Henssler und die Kandidaten in Staffel 20 sind immer wieder sonntags um 20.15 Uhr auf Vox zu sehen, wenn sie sich den kritischen Juroren bei "Grill den Henssler" 2024 stellen.

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2024: Welche Promis sind dabei?

Steffen Henssler stellt sich jede Woche neuen Kandidaten. Auch dieses Mal sind verschiedene prominente Gäste zum Kochduell geladen. Anlässlich der vier Specials gibt es sogar teilweise Teams im Doppelpack. Hier finden Sie die Kandidaten der 20. Staffel von "Grill den Henssler" im Überblick:

Thomas Bühner

Ali Güngörmüş

Lucki Maurer

Lars Steinhöfel

Jan Hofer

Senna Gammour

Marijke Amado und Sohn Kay

und Sohn Kay Jens "Knossi" Knossalla und Mutter Ida

Oliver Mommsen und Mutter Claudia

Dennis & Benni Wolter

Cheyenne & Valentina Pahde

Paul Janke & Julius Brink

& Martin Brambach

Guido Maria Kretschmer

Evelyn Burdecki

Cathy Hummels

Kevin Großkreutz

Chris Tall

Wem das noch nicht genug an Koch-Action ist, für den gibt es noch mehr von Steffen Henssler bei Vox zu sehen, denn der Privatsender hat auch andere Shows im Angebot. Bis Ende April läuft eine neue Staffel von "Kitchen Impossible" und wer es abseits der Kulinarik auch romantisch mag, der kommt eventuell bei "Herz an Bord" 2024 auf seine Kosten.