"Hart aber fair" gestern am 13.5.24: Das waren die Gäste und das Thema der ARD-Talkshow

Bei "Hart aber fair" gestern am 13.5.24 diskutierten die Gäste über ein aktuelles Thema. Hier erfahren Sie, wer in der ARD-Talkshow dabei war und worum es ging.

Bei " Hart aber fair" gestern Abend hat Louis Klamroth mit sieben Gästen über ein aktuelles Thema gesprochen. Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Ausgabe der Talkshow.

Wir informieren nicht nur über die Gäste und das Thema. Sie erfahren auch das Wichtigste rund um Übertragung, Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Hart aber fair": Gäste gestern am 13.5.24

Wer sind die Teilnehmer der Diskussion, die Moderator Louis Klamroth im Studio hatte? Hier stellen wir die Gäste von "Hart aber fair" heute Abend vor, wie der Sender sie angekündigt hattte:

Katrin Göring-Eckardt (Grüne): Bundestagsvizepräsidentin

Bundestagsvizepräsidentin Dorothee Bär ( CSU ): stellvertretende Parteivorsitzende

stellvertretende Parteivorsitzende Sebastian Fiedler ( SPD ): Kriminalbeamter und Bundestagsabgeordneter

Kriminalbeamter und Bundestagsabgeordneter Beatrix von Storch ( AfD ): stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag

stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Ulf Buermeyer : Jurist und Podcaster von "Lage der Nation"

Jurist und Podcaster von "Lage der Nation" Martin Machowecz: stellvertretender Chefredakteur der Zeit

stellvertretender Chefredakteur der Zeit Matthias Ecke ( SPD ): Europaabgeordneter, wurde in Dresden angegriffen und schwer verletzt (im Interview)

Thema bei "Hart aber fair" gestern am 13.5.25

Das Thema der Talkshow "Hart aber fair" am 13.5.24 lautete konkret so: "Die verrohte Republik: Wie gefährdet ist die Demokratie?". Die Folge lief direkt nach der Dokumentation "Wie gut ist unser Grundgesetz?" in der ARD.

"Brutale Angriffe auf Politikerinnen und Politiker, eine Verrohung der Debatten, insgesamt eine vergiftete gesellschaftliche Atmosphäre – was ist los in Deutschland?", schreibt der Sender in der Ankündigung der aktuellen "Hart aber fair"-Ausgabe. Er wirft unter anderem die Fragen auf, ob unsere Demokratie in Gefahr sei, welche Rolle die AfD spiele und ob die Gesetze verschärft werden müssten. Mit Matthias Ecke kam ein Europaabgeordneter zu Wort, der in Dresden angegriffen und schwer verletzt wurde.

Übertragung: "Hart aber fair"gestern im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" lief am 13.5.24 ab 21 Uhr in der ARD. Es gab aber nicht nur im Free-TV eine Übertragung, sondern auch online im Live-Stream auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Die "Hart aber fair"-Sendung vom 13.5.24 läuft noch weitere Male im Fernsehen. Die TV-Wiederholungen gibt es auf verschiedenen Sendern. Hier bekommen Sie einen Überblick über alle Sendetermine zur aktuellen Folge mit der Nummer 787:

Montag, 13.5.2024, 21.00 Uhr: ARD

Dienstag, 04.5.2024, 02.20 Uhr: ARD

Dienstag, 14.5.2024, 21.00 Uhr, tagesschau24

Mittwoch, 15.5.2024, 00.55 Uhr, 3Sat

Wer nicht an eine bestimmte Sendezeit gebunden sein möchte, kann "Hart aber fair" auch im Online-Stream nachholen. Alle Folgen werden in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Am Dienstagabend erscheint dort auch eine Version, die um redaktionelle Inhalte ergänzt und von Louis Klamroth kommentiert wurde.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" läuft mittlerweile wieder montags ab 21 Uhr in der ARD. Es kann aber zu Verschiebungen bei der Sendezeit und Ausfällen kommen. So fällt die nächste Ausgabe aus, was am Pfingstmontag 2024 liegt. Und am 3. Juni startet die Talkshow erst deutlich später als gewohnt. Das sind die nächsten Sendetermine, die der Sender angekündigt hat:

Montag, 13.05.2024, 21.00 Uhr

Montag, 27.05.2024, 21.00 Uhr

Montag, 03.06.2024, 23.15 Uhr

Montag, 10.06.2024, 21.00 Uhr

