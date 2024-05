"Hart aber fair" heute am 6.5.24: Das sind die Gäste und das Thema der ARD-Talkshow

Bei "Hart aber fair" heute am 6.5.24 geht es um ein Thema, der viele Menschen in Deutschland verzweifeln lässt. Wer sind die Gäste und worum geht es?

Louis Klamroth und seine Gäste nehmen sich bei " Hart aber fair" heute Abend ein Thema vor, das für viele Menschen in Deutschland akut ist. Hier bekommen Sie die Infos zur Talkshow, die am 6.5.24 ab 21 Uhr in der ARD läuft.

Sie erfahren nicht nur, wer die Gäste sind und um welches Thema es geht - sondern auch alles Wichtige rund um Übertragung, Wiederholung und die Sendetermine der kommenden Wochen.

"Hart aber fair": Gäste heute am 6.5.24

Moderator Louis Klamroth hat sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer in seiner Diskussionsrunde. Das sind die Gäste von "Hart aber fair" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Kevin Kühnert ( SPD ): Generalsekretär

Generalsekretär Gitta Connemann ( CDU ): Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( MIT )

Bundestagsabgeordnete, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion ( ) Heidi Reichinnek ( Die Linke ): Vorsitzende der Bundestagsgruppe

Vorsitzende der Bundestagsgruppe Tine Wittler : Autorin und Moderatorin

Autorin und Moderatorin Hermann-Josef Tenhagen : Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur von Finanztip

Wirtschaftsjournalist, Chefredakteur von Finanztip Jürgen Michael Schick : Immobilienunternehmer und Ehrenpräsident des Immobilienverbands Deutschland

Thema bei "Hart aber fair" heute am 6.5.24

"Hart aber fair" läuft am 6.5.24 direkt nach der Dokumentation "Gau am Bau - Deutschland in der Wohnkrise" in der ARD. Die Talkshow greift das Thema weiter auf. Das Thema lautet konkret so: "Verzweifelt in vier Wänden: Darum wird Wohnen immer teurer".

400.000 neue Wohnungen pro Jahr hatte die Ampel-Regierung versprochen. Diese Ziele verfehlt sie bislang aber bei Weitem, wie es vom Sender heißt. So wurden 2023 nur 260.000 neue Wohnungen genehmigt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Was lässt sich gegen die Krise am Bau und die hohen Mieten tun? Und wie wird bezahlbares Wohnen für alle möglich? Über solche Fragen diskutieren die Gäste bei "Hart aber fair" heute Abend.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung: "Hart aber fair" heute im TV und Live-Stream

"Hart aber fair" ist heute am 6.5.24 ab 21 Uhr in der ARD zu sehen. Parallel läuft die neue Folge auch online im Live-Stream auf der Seite des Senders.

Wiederholung von "Hart aber fair": Ganze Folge im TV und in der Mediathek

Zur "Hart aber fair"-Sendung vom 6.5.24 gibt es drei Wiederholungen im Fernsehen, die in der ARD, auf tagesschau24 und auf 3Sat laufen.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen Folge mit der Nummer 786:

Montag, 06.5.2024, 21.00 Uhr: ARD

Dienstag, 07.5.2024, 02.05 Uhr: ARD

Dienstag, 07.5.2024, 21.00 Uhr, tagesschau24

Mittwoch, 08.5.2024, 01.10 Uhr, 3Sat

Darüber hinaus lässt sich "Hart aber fair" immer auch im Online-Stream in der Mediathek der ARD nachholen. Am Dienstagabend wird dort zusätzlich eine Version veröffentlicht, die um redaktionelle Inhalte ergänzt und von Louis Klamroth kommentiert wurde.

"Hart aber fair": Nächste Sendetermine in der ARD

"Hart aber fair" ist in der vergangenen Woche aus einer längeren Pause zurückgekehrt und läuft nun wieder montags ab 21 Uhr in der ARD. Es kann aber immer wieder Verschiebungen bei der Sendezeit oder komplette Ausfälle geben. So ist am Pfingstmontag 2024 am 20. Mai keine neue Folge zu sehen. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow:

Montag, 06.05.2024, 21.00 Uhr

Montag, 13.05.2024, 21.00 Uhr

Montag, 27.05.2024, 21.00 Uhr

Montag, 03.06.2024, 23.15 Uhr

Montag, 10.06.2024, 21.00 Uhr

(sge)