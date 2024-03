Tänze bei "Let's Dance" 2024: Was wird in Show 4 getanzt?

Elf Tanzpaare sind bei "Let's Dance" 2024 noch im Rennen. Die heutige Liveshow steht unter dem Motto "Italo Night". Welche Tänze werden in Show 4 getanzt?

Die vierte Liveshow von "Let's Dance" 2024 hält für die Zuschauer vor allem eins bereit: Jede Menge italienisches Flair. Show 4 steht nämlich unter dem Motto "Italo Night". Das bedeutet unter anderem, dass die verbliebenen elf Paare allesamt zu italienischen Songs tanzen. Die "Italo Night" beinhaltet jedoch nicht nur die Einzeltänze, sondern auch ein Dance Battle. In gemischten Gruppen treten die Promis dabei gegeneinander an.

Gemäß der offiziellen Sendetermine von "Let's Dance" 2024 wird die vierte Folge am Abend des 22. März ab 20.15 Uhr im Fernsehen ausgestrahlt. Wie gewohnt führen die beiden Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski durch das Programm, während das Trio um Jorge González, Joachim Llambi und Motsi Mabuse auch in Show 4 die Jury von "Let's Dance" 2024 bildet. Für die Übertragung der Tanzshow ist natürlich nach wie vor der Sender RTL zuständig.

Wer die Sendung nicht live im linearen TV verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die einzelnen Episoden nachträglich in voller Länge auf RTL+ anzuschauen. Dies ist jedoch mit Kosten verbunden. Welche Tänze werden in Show 4 von " Let's Dance" 2024 performt und zu welchen Liedern tanzen die Paare? Alle wichtigen Infos gibt es hier.

Wer tanzt was? Das sind die Tänze in Show 4 von "Let's Dance" 2024

Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten von "Let's Dance" 2024 sind mittlerweile nicht mehr ganz vollzählig. Nur noch elf von ursprünglich vierzehn Promis haben die Chance, sich den Titel "Dancing Star" 2024 zu sichern. In Show 1 musste sich die Comedienne Maria Clara Groppler als Erste verabschieden, in Show 2 traf es den Unternehmer Tillman Schulz. Zuletzt verpasste das Model Eva Padberg mit ihrem Tanzpartner in Show 3 den Einzug in die nächste Runde.

Im Rahmen der "Italo Night" versuchen die verbliebenen elf Paare, die kritische Jury mit diesen Tänzen zu überzeugen:

Tony Bauer mit Anastasia Stan

Der Comedian tanzt mit seiner Partnerin eine Rumba zu "Cose Della Vita" von Eros Ramazzotti.

Sophia Thiel mit Alexandru Ionel

Mit einem Contemporary zu "Torna a Casa" von Måneskin wollen Fitness-Influencerin Sophia Thiel und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel die Jury begeistern.

Stefano Zarrella mit Mariia Maksina

Das Motto "Italo Night" dürfte ihm sehr entgegenkommen: Der Italiener Stefano Zarrella performt zusammen mit Mariia Maksina einen Charleston zu "Via Con Me" von Paolo Conte.

Biyon Kattilathu mit Marta Arndt

Biyon Kattilathu versucht sich mit der Profitänzerin Marta Arndt an einem Wiener Walzer zu dem Song "Ti Amo" von Umberto Tozzi.

Ann-Kathrin Bendixen mit Mikael Tatarkin

Die Content Creatorin tanzt eigentlich mit Valentin Lusin. Da der Profitänzer und seine Ehefrau Renata jedoch die Geburt ihres ersten Kindes erwarten, wird er in Show 4 von Mikael Tatarkin vertreten. Letzterer schied mit seiner Partnerin Maria Clara Groppler bereits in Show 1 aus. Anstelle von Valentin performt er in der vierten Folge mit Ann-Kathrin einen Tango zu "Gloria" von Laura Branigan.

Detlef D! Soost mit Ekaterina Leonova

Choreograph und Fitnesstrainer Detlef D! Soost möchte sein Können an der Seite von Ekaterina Leonova mit einem Contemporary zu "Caruso" von Lucio Dalla und Luciano Pavarotti unter Beweis stellen.

Lina Larissa Strahl mit Zsolt Sándor Cseke

Für die Sängerin und ihren Coach steht in Show 4 ein Cha-Cha-Cha auf dem Programm. Den lateinamerikanischen Tanz performt das Duo zu "Disco Paradise" von Fedez, Annalisa und Articolo 31.

Lulu mit Massimo Sinató

Lulu und Massimo Sinató zeigen in der "Italo Night" eine Samba zu "Voglio Ballare Con Te" von Baby K und Andrés Dvicio.

Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov

Mit einem Charleston zu "Felicità" von Al Bano und Romina Power wollen sich die NFL-Moderatorin und ihr Partner den Einzug in die nächste Runde sichern.

Mark Keller mit Kathrin Menzinger

Zu "Buona Sera" von Louis Prima zaubern der Schauspieler und Kathrin Menzinger einen Jive auf das Parkett.

Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev

Der Kelly-Spross präsentiert der Jury gemeinsam mit Malika Dzumaev einen Cha-Cha-Cha zu dem Song "ITALODISCO" von The Kolors.

Battle in Show 4 von "Let's Dance": Das sind die Gruppen

Nach den Einzeltänzen folgt das Dance Battle, bei dem die Promis in zwei gemischten Teams gegeneinander antreten. Die Gruppen im Überblick: