Tänze bei "Let's Dance" 2024: Was wird heute in Show 3 getanzt?

Let's Dance 2024 geht am Freitag, dem 15. März, in die dritte Runde. Welche Tänze werden in Show 3 getanzt und welche Songs werden gespielt? Antworten gibt es hier.

Die neueste Ausgabe von " Let's Dance" hat diesmal kein spezielles Motto. Nichtsdestotrotz werden die Mitglieder der Jury von "Let's Dance" 2024 vermutlich bunte und extravagante Outfits zu sehen bekommen. Die "Let's Dance"- Kandidaten trainieren mittlerweile seit gut einem Monat Woche für Woche, um freitags Bestleistungen zu zeigen.

Ihre stets unterstützenden Profi-Tänzer und -Tänzerinnen dürften immer weniger Schwierigkeiten haben, die neuen Tanzschritte zu vermitteln. Zumindest wurde schon das ein oder andere Lob für die Performances der noch übrig gebliebenen Tanzpaare verteilt. Auch in Woche 3 führen wieder die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski durch den Abend.

Die Übertragung von "Let's Dance" 2024 gibt es wie gewohnt bei RTL zu sehen. Eine Wiederholung im TV ist neben den offiziellen Sendeterminen von "Let's Dance" nicht geplant. Nach der Übertragung am Freitag, kann man sich die neuesten Folgen jedoch beim sendereigenen Streamingdienst RTL+ ansehen.

Die Tänze in Show 3 von "Let's Dance" 2024: Wer tanzt was?

Die ersten zwei Ausgaben von "Let's Dance" 2024 liegen bereits hinter den prominenten Kandidatinnen und Kandidaten. Nach der Eröffnungsshow mussten Maria Clara Groppler und ihr Tanzpartner Mikael Tatarkin die Sendung verlassen. In der zweiten Show folgten Tillman Schulz und Patricija Ionel.

Das bedeutet, dass noch 12 Tanzpaare übrig sind, die sich in der dritten Show dem kritischen Urteil der Jury stellen. Hier ist eine Übersicht darüber, welche Prominenten sich an welchem Tanzstil versuchen werden:

Content-Creatorin Ann-Kathrin Bendixen mit Valentin Lusin

Ann-Kathrin Bendixen tanzt mit Valentin Lusin einen Wiener Walzer zu "Crazy" von Jessie Reyez.

Model Eva Padberg mit Paul Lorenz

Eva Padberg und Paul Lorenz legen einen Quickstep zu "The Singer" von Liza Minelli hin.

Sportjournalistin Jana Wosnitza mit Vadim Garbuzov

Natürlich darf auch in Show 3 nicht Whitney Houston fehlen: Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov tanzen Slowfox zu "I Wanna Dance With Somebody".

Schauspielerin Lina Larissa Strahl mit Zsolt Sándor Cseke

Lina Larissa Strahl tanzt mit ihrem Partner einen Samba zum Song "Chez Les Ye-Ye" von Serge Gainsbourg.

Sängerin Lulu mit Massimo Sinató

Lulu und Massimo Sinató tanzen Quickstep zu "The Lady Is A Tramp", gesungen von Frank Sinatra und Ella Fitzgerald.

Content Creatorin Sophia Thiel mit Alexandru Ionel

Sophia Thiel und Alexandru Ionel tanzen einen Wiener Walzer zu "That's How It Goes" von Zoe Wees & 6LACK.

Coach Detlef D! Soost mit Ekaterina Leonova

Detlef Soost hat mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina Loenova einen Paso Doble zu "Sail" von AWOLNATION zugeteilt bekommen.

Sänger Gabriel Kelly mit Malika Dzumaev

Gabriel Kelly und Malika Dzumaec legen einen Rumba zu "After Dark" von Tito & Tarantula hin.

Schauspieler Mark Keller mit Kathrin Menzinger

Mark Keller und Kathrin Menzinger haben einen Tango zu "Perfidia" von Alberto Domínguez als Aufgabe bekommen.

Entertainer Biyon Kattilathu mit Marta Arndt

Biyon Kattilathu und Marta Arndt tanzen einen Cha-Cha-Cha zu "Muevelo" von Rey Ruiz.

Food Creator Stefano Zarrella mit Mariia Maksina

Stefano Zarrella und Mariia Maksina zeigen einen Langsamen Walzer zu "Queen of my Heart" von Westlife.