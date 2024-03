Let's Dance: Trifft RTL eine Schuld am Ausscheiden von Maria Clara Groppler?

Maria Clara Groppler ist raus bei Let's Dance - und das obwohl die Kennenlernshow gut war. Fans und die Comedienne selbst sehen eine Mitschuld bei RTL.

Die erste Kandidatin bei Let's Dance musste schon wieder gehen: Maria Clara Groppler hat es getroffen, nachdem sie nur zehn Punkte von der Let's-Dance-Jury erhalten hatte. Ein schwerer Schlag für sie, denn die Komikerin hat fleißig vor Beginn der Show trainiert und ihre Tanzversuche auf Instagram veröffentlicht. Die Teilnahme bei Let's Dance war ein großer Wunsch von Maria. Umso schmerzhafter ist für sie ihr frühes Aus. Doch woran lag es? Hat RTL auch Schuld am frühen Aus der Komikerin? Maria äußert sich kritisch über RTL.

Let's Dance: Völlig überraschend! Warum musste Maria Clara Groppler als Erste gehen?

In der Kennenlernshow lag sie mit 16 Punkten noch auf Platz vier, ein vielversprechender Start. Ihr Tanzpartner Mika, der ein neues Gesicht unter den Let's-Dance-Profis ist, hätte ebenfalls nicht mit dem frühen Aus gerechnet. "Vermutlich ist Maria die talentierteste Tanzpartnerin, die jemals rausgeflogen ist in der ersten Runde", so Mika im RTL-Interview nach der Show. Nach der Kennenlernshow wäre tatsächlich eher zu vermuten gewesen, dass andere Kandidaten nach Show 1 gehen müssen.

Auch die Fans fanden diese Entscheidung teilweise ungerecht und fordern auf Instagram in den Kommentaren, dass die beiden zurückgeholt werden sollten. Doch auch andere Stimmen werden laut. Maria sei "unsympathisch" gewesen, die Ambitionen hätten ihr gefehlt. "Meiner Meinung nach hat sie das nicht ernst genommen... es war alles nur Comedy für sie... mir tut es für Mika leid", "Kein großer Verlust für diese Show. Wer so wenig Ernsthaftigkeit wie Maria an den Tag legt, ist selbst schuld, dass man nach Show 1 nicht mehr dabei ist", oder "So seltsam wie sie sich benommen hat... der arme Profitänzer!!", sind hier zu lesen.

Und tatsächlich sah es im Einspieler so aus, als ob Maria Let's Dance nicht so ernst nimmt, lieber Späße macht und nicht so gerne trainiert. Viele Let's-Dance-Fans fanden es auch befremdlich, dass sie mit ihrem Bügelbrett "Pablo" um die Ecke kam.

Let's Dance: Ist RTL Schuld am frühen Ausscheiden von Maria Clara?

Andererseits liest man unter dem Instagram-Post auch, das einige Fans RTL eine Mitschuld an Marias und Mikas frühem Ausscheiden geben. "Mal wieder hat RTL bewiesen, wie gut Szenen gegen einen Menschen verwendet werden können. Der Einspieler hat Maria alles versaut", "Ich bin so enttäuscht. In der MAZ sah es so aus, als wenn Maria alles egal ist, aber das war eben ja der Scherz. Und da das nicht aufgelöst wurde, sieht’s jetzt so aus. Aber Maria war SO fleißig und hat seit Wochen so hart trainiert, es ist echt schade, dass Leute das falsch aufgefasst hatten", steht hier.

Let's Dance: Maria Clara bedauert verzerrendes Bild von sich im Einspieler

Auch Maria selbst sieht eine Teilschuld bei RTL. In ihrer Instagram-Story schrieb sie nach ihrem Aus bei Let's Dance: "Jep, wir sind raus. Bin schon sehr traurig. Ich war eigentlich mit meiner Leistung sehr zufrieden und ich habe wirklich sehr hart trainiert mit Mika und auch nach den Trainings noch zu Hause weitertrainiert. In dem Einspieler wurden nur Momente gezeigt, in denen ich albern war und bei Let's Dance stehen so viele Kommentare, dass ich einfach keinen Ehrgeiz hatte, dabei habe ich mich seit Wochen darauf vorbereitet. Schade, dass das so dargestellt wurde.(...)" Sie bedankt sich noch für die Anrufe und schreibt, dass es ihr für Mika sehr leidtue.

Let's Dance: Deshalb flog Maria Clara Groppler als erste Kandidatin raus

Doch nicht nur der Einspieler hat "Schuld" an dem Ganzen, finden die Zuschauer. In einem Leserkommentar werden die Gründe so zusammengefasst:

"Da haben mehrere Faktoren mitgespielt.

viele kennen sie nicht, also nicht so bekannt neuer Partner, der dementsprechend auch noch kein Zuschauer Liebling sein kann Vorletzte von der Punktzahl, also nicht so gut getanzt ihre Reaktion bei der Partner Verkündung Ungünstige Einspieler, die nicht komplett die Realität abbilden und auf viele Zuschauer so wirken, als würde sie es nicht ernst meinen. Fazit: einfach viele Punkte, die heute gegen sie gesprochen haben",

Auch andere Fans glauben, dass sie mit Valentin als Partner nicht rausgeflogen wäre.

Fakt ist dennoch, Mika und Maria Clara sind raus, so sind nun mal die Regeln, auch wenn es für viele nicht nachvollziehbar ist und der Eindruck über Marias Einstellung zu Let's Dance nicht vollständig und einseitig wirkte. Dennoch lassen sich die beiden die Lust am Tanzen nicht nehmen, denn sie tanzen beide weiter und wollen jeden Freitag einen neuen Tanz auf Instagram präsentieren.

Am Freitag geht es somit nicht nur mit der nächsten Let's-Dance-Folge live weiter, sondern auch auf Instagram mit Maria Clara und Mika.