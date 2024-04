Das nächste Let's-Dance-Baby ist da! Isabel Edvardsson ist zum dritten Mal Mama geworden

Wieder Baby-News bei Let's Dance: Tanzprofi Isabel Edvarsson verkündet auf Instagram, dass Baby Nummer drei da ist und es ihnen gut geht.

Und wieder Baby-News bei Let's Dance! Es geht Schlag auf Schlag. Nachdem Patricija Ionel und Alexandru Ionel verkündet haben, dass sie zum zweiten Mal Eltern werden, hat Isabel Edvardsson nun auf ihrem Instagram-Kanal verkündet, dass Baby Nummer drei da ist.

Let's Dance: Das Baby von Isabel Edvardsson ist da

"Hier bin ich! DAS ist pure Liebe. Vor ein paar Tagen bist du geboren und machst uns so wahnsinnig glücklich! Du hast zwei ganz stolze große Brüder, die dich am liebsten den ganzen Tag knuddeln möchten. Wir lieben dich so sehr!", schreibt Isabel Edvardsson in ihrem Instagram Post, die in dieser Let's-Dance-Staffel nicht dabei ist. Die beiden älteren Söhne mit Ehemann Marcus Weiß, die seit 20 Jahren zusammen sind, sind zwei und sieben Jahre alt.

Let's Dance: Isabel Edvardsson verrät Geschlecht des Babys noch nicht

Viele mehr Infos gibt es bisher nicht. Isabel schreibt nur: "Die Geburt verlief gut und jetzt entspannen wir erstmal zusammen. Weitere Infos folgt." Es ist also auch nicht klar, ob Baby Nummer drei ein Mädchen oder ein Junge ist. Das interessiert natürlich viele Fans, die unter dem offiziellen Instagram-Let's-Dance-Post fragen, ob es ein Junge oder Mädchen sei, aber die Familie will wohl einfach die erste Zeit nach Geburt gemeinsam genießen.

Let's-Dance-Familie wächst weiter

Die Let's-Dance-Profis gratulieren alle fleißig unter dem Post. Damit ist nun das zweite Let's-Dance-Baby dieser Staffel da. Die kleine Stella Lusin kam im März zur Welt. Die Geburt war für Mama Renata Lusin nicht gerade leicht und auch das Wochenbett ist schwierig für Renata, ansonsten sind die Lusins happy, vor allem, nachdem Stella nach ihrem Eingriff nun wieder besser trinken kann. Bei Christina Hänni dauert es noch etwas, bis das Baby kommt. Den Geburtstermin wollen die Hännis nicht verraten.

Auch die Let's-Dance-Profis Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder-Cibis wurden letztes Jahr im November Eltern. Baby Adam kam am 22. November auf die Welt. Auch Evgeny Vinokurov und Profitänzerin Nina Bezzubova sind am 13. Oktober zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Let's-Dance-Familie wächst immer mehr.