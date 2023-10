"Love Island" 2023 gestern am 2. Oktober: Wer ist raus? Wer hat gewonnen?

Gestern lief die finale Folge von "Love Island" 2023. Nun steht fest, wer gewonnen hat. Welches Paar konnte den Sieg einfahren? Wer ist raus?

Sommer, Sonne, Flirts und die große Liebe - all das verspricht die Datingshow " Love Island". Zahlreiche Singles reisten nach Griechenland und zogen gemeinsam in eine Villa ein. Dort warteten einige Spiele und Partys auf die Teilnehmer. 2023 gab es von "Love Island" 19 Folgen zu sehen, eine davon war das große Finale, das gestern am 2. Oktober ausgestrahlt wurde. Insgesamt zogen drei Paare ins Finale ein.

Am Ende durften die Zuschauer dann entscheiden, wer die Show gewinnt. Wir verraten Ihnen, was in Folge 19 passierte und wer am Ende als Sieger nachhause ging. Wir haben die Details für Sie zusammengetragen.

"Love Island" gestern: Wer ist rausgeflogen am 2. Oktober 2023?

Bei den Sendeterminen von "Love Island" 2023 stand gestern das Finale an. Sechs Kandidaten versuchten dem Sieg näher zu kommen. Das sind die Teilnehmer, die es bis ins Finale geschafft haben:

Laura und Leon

Jenny und Luca

und Evi und Leano

Das Finale war sehr emotional. Es fand nicht nur die große Entscheidung statt, auch die Familien und Freunde der Islander waren mit von der Partie. So konnten sich die Familie und die Freunde einen ersten Eindruck zu dem jeweiligen Partner verschaffen. Kurz danach kam es dann auch schon zur Entscheidung.

In diesem Jahr gab es immer montags Live-Shows. Die Zuschauer hatten immer dann die Möglichkeit, aktiv in das Geschehen einzugreifen. Daher konnten die Zuschauer entscheiden, wer gewinnt und das Preisgeld absahnt und wer nachhause gehen muss. Laura und Leon sowie Evi und Leano haben das Ziel knapp verfehlt und wurden nicht zum Sieger gewählt.

"Love Island" 2023: Das sind die Gewinner

Die Gewinner von "Love Island" 2023 sind Jenny und Luca. Das Paar konnte sich erfolgreich durchsetzen und wurde von den Zuschauern gewählt. Laura und Leon schafften es auf den zweiten Platz, während Evi und Leandro den dritten Platz belegten.

Jenny und Luca waren bereits seit der ersten Woche ein Couple. Nicht verwunderlich ist es also, dass die beiden verliebt und als Sieger die Heimreise antreten. Zusätzlich durfte das Paar noch die Umschläge ziehen. Allerdings ist nur in einem das Preisgeld von 50.000 Euro zu finden. Wer hat das Geld bekommen? Wurde das Geld geteilt?

"Love Island" 2023: Wer hat das Geld gewonnen?

Wie jedes Jahr gab es am Ende für das Siegerpaar die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Zwei Umschläge mit unterschiedlichem Inhalt, das bedeutet, dass theoretisch nur einer das Geld bekommen kann. Es liegt dann am Partner oder an der Partnerin, ob das Geld (wie die Liebe) geteilt werden soll. 2023 zog Luca den richtigen Umschlag. Am Ende teilte er das Geld mit Jenny.

Das waren die Moderatoren von "Love Island" 2023

Das Format, welches von RTL2 übertragen wird, konnte 2023 gleich auf zwei Moderatoren zurückgreifen: Oli P. unterstützte Sylvie Meis bei der Moderation der 8. Staffel. Während Sylvie schon einige Jahre durch die Sendung führt, war Oli P. in diesem Jahr zum ersten Mal mit dabei. Wie die nächste Staffel aussehen wird, das wird sich noch zeigen.