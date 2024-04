Gäste bei "Maischberger": Das ist das Thema heute Abend

Hier finden Sie alle Infos zur heutigen Ausgabe von "Maischberger". Wer sind die Gäste? Und was ist das Thema?

Immer montags, dienstags und mittwochs begrüßt Sandra Maischberger in der Polit-Talkshow, Gäste aus den verschiedenen Bereichen der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, um über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Auch heute, am 15. April 2024, wird eine neue Folge der Sendung "Maischberger" übertragen. Der Start der Folge ist für 22.20 Uhr angesetzt, kann jedoch bei Änderungen im Sendungsablauf leicht abweichen. So ist es sogar manchmal der Fall, dass die Sendung erst um kurz vor 23 Uhr losgeht.

Doch über welche Themen wird in der heutigen Ausgabe diskutiert? Und welche Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind als Gäste eingeladen? Eins steht aber schon mal fest - Sandra Maischberger wird die Sendung, die nach ihr benannt ist, wie es üblich ist, auch heute Abend moderieren.

Thema bei "Maischberger" am 15. April 2024

Das Thema der heutigen Ausgabe ist der Nahost-Konflikt und der Krieg in der Ukraine. Die Gäste werden über die möglichen Folgen der Anspannungen zwischen Israel und dem Iran nach dessen jüngsten Angriff auf Israel. Dieses war der erste iranische Direktangriff auf Israel. Die eingeladenen Gäste werden unter anderem über mögliche Gegenschläge seitens Israels und den Folgen eines solchen Gegenschlags diskutieren. Außerdem wird über eine mögliche Verhandlung eines Friedens für die Ukraine gesprochen.

"Maischberger" am 15. April 2024: Das sind die Gäste heute Abend

Üblicherweise gibt es bei "Maischberger" bis zu fünf Gäste je Folge. In der heutigen Ausgabe sind es einige mehr. Neben Politikern sind auch Journalisten und Experten aus diversen Bereichen für die heutige Ausgabe von der Polit-Talkshow eingeladen. Gemeinsam mit der Moderatorin werden sie über die aktuellen Themen aus dem Nahen Osten und der Ukraine diskutieren.

Hier finden Sie die Gäste des heutigen Abends in einer Übersicht für Sie zusammengefasst:

Michael Roth ( SPD ): Außenpolitiker

Außenpolitiker Kristin Helberg : Nahost-Expertin

Nahost-Expertin Sahra Wagenknecht (Bündnis Sahra Wagenknecht ): Bundestagsabgeordnete

Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt ( Bündnis 90/Die Grünen ): Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

Vizepräsidentin des Deutschen Marcel Reif : Journalist und Moderator

Journalist und Moderator Kerstin Palzer : ARD-Hauptstadtkorrespondentin

ARD-Hauptstadtkorrespondentin Claus Strunz : Journalist

Mögliche Wiederholungen von ganzen Folgen von "Maischberger"

Sollten Sie die Folge am Abend vom 15. April 2024 verpasst haben, können Sie die ganze Folge dennoch im linearen Fernsehen in der Wiederholung sehen. Dafür müssen Sie allerdings eine schlaflose Nacht in Kauf nehmen, da die Wiederholung am 16. April um 01.20 Uhr im Ersten übertragen. Das ist Ihnen zu spät? Keine Sorge. Denn am 16. April gibt es auch zur Primetime um 20.15 Uhr eine weitere Wiederholung auf der tagesschau24.

Wer ist Sandra Maischberger?

Die Gastgeberin der Talkshow ist Sandra Maischberger. Ihre Karriere begann beim Radio bei Bayern 2. Vorher hatte sie ein Studium der Kommunikationswissenschaften in München begonnen, aber innerhalb einer kurzen Zeit wieder abgebrochen. Als sie 21 Jahre alt war, wechselte sie zu Tele 5 und somit zum Fernsehen. Danach folgten mehrere Jobs als Moderatorin auf Vox, RTL und n-tv. 2003 folgte dann die Talkshow mit ihrem eigenen Namen im ARD, bei der sie als Moderatorin fungiert.