Gäste bei "Maischberger": Gestern ging es um den Krieg in der Ukraine

Bei der Talkshow "Maischberger" gestern am 15. Februar 2023 ging es einmal mehr um den Krieg in der Ukraine. Diese Gäste waren in der Sendung dabei.

Der Krieg in der Ukraine nähert sich seinem traurigen Jahrestag: Am 24. Februar ist es ein Jahr her, dass Russland das Land überfallen hat. In der Talkshow " Maischberger" ging es gestern am 14.2.23 daher um dieses Thema - aber nicht nur.

Welche Gäste hatte Sandra Maischberger im Studio? Wo gibt es die Übertragung und die Wiederholung? Hier finden Sie die Informationen zur Sendung, die am Dienstagabend ab 23.10 Uhr in der ARD zu sehen war.

Thema bei "Maischberger" gestern am 15. Februar 2023

In der ARD-Talkshow "Maischberger" wurde der Krieg in der Ukraine schon oft thematisiert. Gestern Abend ging es unter anderem um die Frage, ob die Ukraine die Angriffe aus Russland im zweiten Kriegsjahr weiter abwehren kann und ob Verhandlungen realistisch sind. Darüber diskutierten der Militärexperte Carlo Masala und Rüdiger von Fritsch, der früher deutscher Botschafter in Moskau war.

Es ging aber auch um ein ganz anderes Thema: Sandra Maischberger redetr mit Musiker Marius Müller-Westernhagen über dessen Karriere. Außerdem sind in der Sendung Theo Koll, Helene Bubrowski und Stefan Aust dabei, die erklären, kommentieren und diskutieren.

"Maischberger" gestern: Gäste am 15. Februar 2023

Das sind die Gäste von Sandra Maischberger von gestern Abend noch einmal im Überblick:

Rüdiger von Fritsch: ehemaliger deutsche Botschafter in Moskau

ehemaliger deutsche Botschafter in Carlo Masala : Militärexperte

Militärexperte Marius Müller-Westernhagen : Musiker

Musiker Theo Koll : Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios

Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios Helene Bubrowski : politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

politische Korrespondentin der Stefan Aust : Herausgeber der Welt-Gruppe

"Maischberger" heute im TV und im Live-Stream der ARD

Die gestrige "Maischberger"-Sendung begann recht spät: Los ging es am 14. Februar 2023 um 23.10 Uhr in der ARD. Wer die Talkshow nicht im TV, sondern lieber online sehen möchte, findet auf der Seite der ARD kostenlos einen Live-Stream.

"Maischberger" vom 14. Februar 2023: Ganze Folge als Wiederholung

Eine Wiederholung von "Maischberger" gibt es immer in der Mediathek der ARD. Dort werden die Folgen nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Außerdem gibt es mehrere Wiederholungen im Fernsehen:

15. Februar 2023, 02.15 Uhr, ARD

15. Februar 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

ARD-Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft dienstags und mittwochs in der ARD - oft um 22.50 oder 22.55 Uhr. Die Sendezeit kann sich so wie heute am 14. Februar 2023 aber auch schon einmal verschieben. Das sind die nächsten Sendetermine:

14.02.2023, ab 23.10 Uhr

15.02.2023, ab 22.50 Uhr

22.02.2023, ab 22.50 Uhr

Am Dienstag, 21. Februar 2023, fällt "Maischberger" also aus. (sge)