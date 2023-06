Gäste bei "Maischberger": Kann China im Ukraine-Krieg Frieden stiften?

Bei "Maischberger" gestern am 20.6.23 haben die Gäste über Deutschlands Beziehung zu China diskutiert und darüber, welche Rolle die Großmacht im Ukraine-Krieg einnimmt.

Es wurde wieder interessant bei " Maischberger": Gestern Abend haben die Gäste in der Talkrunde aus gegebenem Anlass über die kompliziert gewordene Beziehung zwischen Deutschland und China diskutiert. Die Bundesregierung hat in dieser Woche Chinas Ministerpräsidenten Li Qiang und sein Kabinett zu Regierungskonsultationen zu Gast. Dabei stellt sich die Frage, wie Deutschland mit der Großmacht umgehen soll.

Welche Themen standen gestern bei Maischberger noch zur Debatte? Welche Gäste hat Sandra Maischberger eingeladen? Hier finden Sie alle Infos zur aktuellen Sendung.

Thema bei "Maischberger" gestern am 20.6.23

Die Beziehung zwischen Deutschland und China hat sich verschlechtert – dabei ist China Deutschlands wichtigster Handelspartner. Aktuell herrscht nur ein geringes gegenseitiges Verständnis, was unter anderem Thema in der gestrigen Ausgabe war. Insbesondere in Bezug auf den Ukraine-Krieg diskutierten die Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP) und der China-Experte Felix Lee, ob China als friedensstiftende Partei fungieren kann.

Deutschlands bekanntester Tierfilmer Andreas Kieling überlebte in Rumänien erst vor wenigen Wochen schwer verletzt einen Bärenangriff. Gestern Abend war auch Thema, was die Wildnis ausmacht und wie der Umgang mit Tier und Natur funktionieren kann.

Weitere Themen ergaben sich außerdem im Gespräch mit ARD-Börsenexpertin Anja Kohl sowie mit dem Herausgeber des "Pioneer Briefing" Gabor Steingart und mit ARD-Moderatorin und Journalistin Eva Schulz.

"Maischberger" gestern: Gäste 20.6.23

Hier finden Sie einen Überblick über die Gäste, die in der ARD-Talkshow "Maischberger" gestern Abend dabei waren:

Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP )

( ) China-Experte Felix Lee

Filmemacher Andreas Kieling

ARD -Börsenexpertin Anja Kohl

-Börsenexpertin Herausgeber des " Pioneer Briefing" Gabor Steingart

Briefing" ARD -Moderatorin und Journalistin Eva Schulz

Wer ist Sandra Maischberger?

Schon seit 20 Jahren ist Sandra Maischberger die Gastgeberin der gleichnamigen Talkshow – im Jahr 2003 startete die Sendung in der ARD. Nachdem die Moderatorin und Journalistin nach nur drei Tagen ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München abgebrochen hatte, begann ihre Karriere im Radio bei Bayern 2. Bereits mit 21 Jahren wechselte sie zu Tele 5 und kam somit zum Fernsehen. Anschließend startete sie als Moderatorin auch auf Vox, RTL oder n-tv durch.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" gab es am 20. Juni 2023 ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Neben der Ausstrahlung im Free-TV lief es auch eine Übertragung im kostenlosen Live-Stream auf der Webseite des Ersten.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

"Maischberger" ist auch nach der Ausstrahlung im Fernsehen in der ARD-Mediathek verfügbar. Außerdem gibt es zwei Wiederholungs-Termine im TV:

Mittwoch, 21. Juni 2023, 1.50 Uhr, Das Erste

Mittwoch, 21. Juni 2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" gibt es fast jede Woche am Dienstag und am Mittwoch im TV, normalerweise startet die Sendung um 22.45 Uhr. Je nachdem, was sonst im Programm der ARD läuft, können sich die Ausstrahlungszeiten aber auch mal verschieben. Hier finden sie die nächsten Sendetermine: