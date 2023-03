Gäste bei "Maischberger" gestern am 21.3.23: Droht eine neue Bankenkrise?

Bei "Maischberger" gestern am 21.3.23 ging es auch darum, was die Rettung der Schweizer Großbank Credit Suisse bedeutet. Diese Gäste waren bei der Talkshow dabei.

Die Gäste von Sandra Maischberger gestern am 21.3.23 griffen gleich zwei brisante Themen auf: Zum einen ging es um das Treffen von Russland und China, zum anderen um die Frage, ob eine neue Bankenkrise droht.

Einer der Gäste der Talkshow war Oskar Lafontaine. Wer war noch dabei? Hier finden Sie die Infos zur gestrigen Sendung, die ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen war.

"Maischberger" gestern: Gäste am 21.3.23

Die beiden Themen werden weiter unten genauer ausgeführt. Hier finden Sie erst einmal einen Überblick über die Gäste, die in der aktuellen Sendung von "Maischberger" gestern Abend dabei waren.

Oskar Lafontaine (parteilos): ehemaliger Parteichef der SPD und der Linken

(parteilos): ehemaliger Parteichef der und der Linken Roderich Kiesewetter : CDU-Außenpolitiker und Oberst a.D.

CDU-Außenpolitiker und Oberst a.D. Hans-Werner Sinn : langjähriger Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung

langjähriger Präsident des Walter Sittler : Schauspieler

Schauspieler Ulf Röller : ZDF -Auslandskorrespondent

-Auslandskorrespondent Claudia Kade : Welt-Journalistin

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Thema bei "Maischberger" gestern am 21.3.23

Bei "Maischberger" gab es wie gewohnt mehr als nur ein Thema. Zum einen ging es um den Staatsbesuch von Xi Jinping bei Wladimir Putin in Moskau. Was bedeutet das Treffen von Chinas Staatschef und Russlands Präsidenten für den Westen und für die Ukraine? Darüber haben die beiden Gäste Oskar Lafontaine und Roderich Kiesewetter diskutiert.

Sandra Maischberger sprach außerdem mit Hans-Werner Sinn, langjähriger Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Es ging um die Rettung der Schweizer Großbank Credit Suisse und die Frage, ob Europa nun eine neue Bankenkrise drohe.

Außerdem dabei waren Schauspieler Walter Sittler, der ZDF-Auslandskorrespondent Ulf Röller und die Welt-Journalistin Claudia Kade. Sie haben die Themen kommentiert und miteinander diskutiert.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger": Übertragung gestern im TV und im Live-Stream

Die gestrige "Maischberger"-Sendung vom 21.3.23 war ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Dabei gab es nicht nur eine Übertragung im Free-TV, auf der Seite der ARD wurde auch ein Live-Stream angeboten.

"Maischberger": Ganze Folge als Wiederholung im TV und in der Mediathek

Nach der Ausstrahlung von "Maischberger" gibt es immer eine Wiederholung in der Mediathek der ARD. Die Sendung vom 21.3.23 lässt sich aber nicht nur im Online-Stream nachholen, sondern auch im TV.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Termine für die Wiederholungen.

22.03.2023, 01.50 Uhr: ARD

22.03.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

ARD-Talkshow "Maischberger": Sendetermine für die nächsten Folgen

"Maischberger" ist am Dienstag und Mittwoch in der ARD zu sehen - in der Regel ab 22.50 Uhr. Manchmal kann es bei der Ausstrahlung der Talkshow zu Änderungen kommen.

Für die nächsten Wochen sind aber regelmäßige Sendetermine angekündigt.

21.03.2023, 22.50 Uhr

22.03.2023, 22.50 Uhr

28.03.2023, 22.50 Uhr

29.03.2023, 22.50 Uhr

18.04.2023, 22.50 Uhr

19.04.2023, 22.50 Uhr

25.04.2023, 22.50 Uhr

26.04.2023, 22.50 Uhr

(sge)