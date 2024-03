Gäste und Thema bei "Maischberger" gestern am 13. März 2024

Bei "Maischberger" geht es am 13. März 2024 unter anderem um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Alle Infos zu den Themen und Gästen lesen Sie hier.

Sandra Maischberger lädt immer zweimal die Woche wechselnde Gäste in ihre Talkshow ein. Dienstags und mittwochs wird dann in der ARD über aktuelle Themen gesprochen, die Deutschland und die internationale Gesellschaft momentan beschäftigen. Politiker, Journalisten und Experten geben ihre Einschätzung zur Lage ab. Welche Themen wurden gestern Abend besprochen und welche Gäste wird Sandra Maischberger ins Kreuzfeuer nehmen? Alle Infos zur aktuellen Ausgabe gestern am 13. März 2024 lesen Sie hier.

Thema bei "Maischberger" gestern am 13. März 2024

Wie man richtig mit der AfD umgeht treibt sowohl die Politik als auch unsere Gesellschaft schon seit Jahren um. Immer deutlicher wird dabei, einfach ignorieren kann man die Partei und vor allem ihre Wählerinnen und Wähler wohl nicht. Auch der ehemalige Parteivorsitzende Armin Laschet ist der Meinung: "Wenn wir jedem, der nicht unsere eigene Meinung teilt, mit Überheblichkeit begegnet, dann treiben wir diese Menschen zur AfD."

Gestern Abend ging es außerdem erneut um den russischen Angriffskrieg. Mittlerweile ist der Krieg in der Ukraine zum Alltag geworden. Eine Kriegsreporterin und eine Überlebende eines russischen Angriffs berichten über die Lage in Osteuropa.

Gäste gestern am 13. März 2024 bei "Maischberger"

Zu den zwei oben genannten Themen wurden am gestrigen Abend sechs Gäste Teil der Talkshow sein. Neben Armin Laschet waren auch einige Journalisten und Journalistinnen sowie eine Betroffene mit dabei. Hier finden Sie einen Überblick:

Armin Laschet : Der ehemalige Parteivorsitzende der CDU spricht über den Umgang mit der AfD im Bundestag und vor allem auch über den Umgang mit den Wählern und Wählerinnen.

Der ehemalige Parteivorsitzende der spricht über den Umgang mit der im und vor allem auch über den Umgang mit den Wählern und Wählerinnen. Katrin Eigendorf : Die ZDF -Kriegsreporterin berichtet über den Kriegsalltag während des russischen Angriffskriegs in der Ukraine .

Die -Kriegsreporterin berichtet über den Kriegsalltag während des russischen in der . Anna Zaitseva: Die Ukrainerin ist Überlebende bei einem Angriff auf Mariupol. Sie verharrte im Bunker des Asow-Stahlwerks.

Die Ukrainerin ist Überlebende bei einem Angriff auf Mariupol. Sie verharrte im Bunker des Asow-Stahlwerks. Petra Gerster : Die langjährige Moderatorin der "heute"-Nachrichten kommentiert diese Entwicklungen.

Die langjährige Moderatorin der "heute"-Nachrichten kommentiert diese Entwicklungen. Robin Alexander : Auch der stellvertretende Welt-Chefredakteur Robin Alexander äußert sich zum Krieg in der Ukraine .

Auch der stellvertretende Welt-Chefredakteur äußert sich zum Krieg in der . Lars Sänger: Der MDR-Journalist und TV-Moderator Lars Sänger wird ebenfalls Teil der Runde sein.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

In der Mediathek der ARD werden alle Folgen online als Wiederholung veröffentlicht. Sie lassen sich somit kostenlos im Stream nachholen. Aber auch im linearen TV-Programm kann man gleich auf mehrere Wiederholungen setzen. Die "Maischberger"-Sendung vom 13. März 2024 wird viermal im Fernsehen wiederholt. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Folge:

Mittwoch, 13. März 2024, 22.50 Uhr, Das Erste

Donnerstag, 14. März 2024, 00:45 Uhr, WDR

Donnerstag, 14. März 2024, 03:15 Uhr, Das Erste

Donnerstag, 14. März 2024, 20:15 Uhr, tagesschau24

Freitag, 15. März 2024, 00:40 Uhr, 3sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Ab dem 8. April läuft die Sendung "Maischberger" nicht mehr zweimal sondern dreimal die Woche. Künftig wird die Talkshow auch montags ausgestrahlt werden. Das sind die nächsten Sendetermine für "Maischberger":

19.03.2024, 22.50 Uhr

20.03.2024, 22.50 Uhr

08.04.2024, 22.35 Uhr

09.04.2024, 23.05 Uhr

10.04.2024, 22.50 Uhr

15.04.2024, 22.20 Uhr

16.04.2024, 22.50 Uhr

17.04.2024, 22.50 Uhr

