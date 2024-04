"Maischberger" heute am 30.4.24: Das sind die Gäste und das Thema

In der Talkshow "Maischberger" heute am 30.4.24 nehmen sich die Gäste zwei aktuelle Themen vor. Wer ist dabei und worum geht es? Das erfahren Sie hier.

Bei " Maischberger" heute Abend geht es um zwei aktuelle Themen. Insgesamt hat Moderatorin Sandra Maischberger sechs Gäste im Studio, um darüber zur reden und zu diskutieren.

Hier bekommen Sie die Infos zur aktuellen Talkshow-Folge, die am 30.4.24 ab 22.50 Uhr in der ARD läuft. Dabei geht es nicht nur um die Gäste und das Thema, sondern auch um die Übertragung, die Wiederholung und die nächsten Sendetermine.

"Maischberger": Gäste heute am 30.4.24

Eine ehemalige Ministerin, eine Militärexpertin und vier Journalisten - so setzt sich die Diskussionsrunde zusammen. Das sind die Gäste bei "Maischberger" heute Abend, wie der Sender sie angekündigt hat:

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ( FDP ): ehemalige Bundesjustizministerin

ehemalige Bundesjustizministerin Claudia Major : Militärexpertin

Militärexpertin Vassili Golod : Ukraine-Korrespondent der ARD

Ukraine-Korrespondent der Constantin Schreiber : ARD -Journalist, Tagesschau-Sprecher, Moderator

-Journalist, Tagesschau-Sprecher, Moderator Kristina Dunz : stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Redaktionsnetzwerk Deutschland

stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros beim Tilo Jung : Journalist, Podcaster, Gründer von Jung & Naiv

Thema bei "Maischberger" heute am 30.4.24

Sandra Maischberger spricht mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger darüber, ob die FDP das vorzeitige Aus für die Ampel-Regierung will - Streit in der Koalition macht schließlich regelmäßig Schlagzeilen. Die Politikerin wird dazu in der Ankündigung zur Sendung so zitiert: "Nur wegen eines Zwölf-Punkte-Papiers wird die FDP nicht das Regierungsbündnis verlassen, das gerade jetzt während zweier militärischer Auseinandersetzungen handlungsfähig sein muss."

Außerdem diskutieren die Militärexpertin Claudia Major und der Ukraine-Korrespondent Vassili Golod über Russlands Militärerfolge in der Ukraine. Kann das Land noch lange standhalten?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Constantin Schreiber, Kristina Dunz und Tilo Jung begleiten und die kommentieren die beiden Gespräche.

Lesen Sie dazu auch

"Maischberger" heute: Übertragung im TV und Live-Stream

"Maischberger" wird heute am 30.4.24 ab 22.50 Uhr in der ARD gezeigt. Gleichzeitig lässt sich die Sendung auch online im Live-Stream auf der Seite des Senders sehen.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Zur "Maischberger"-Sendung vom 30.4.24 gibt es zwei Wiederholungen im Fernsehen. Sie laufen beide am 1.5.24, aber zu sehr verschiedenen Sendezeiten auf unterschiedlichen Sendern.

Das sind alle Sendetermine zur aktuellen "Maischberger"-Folge 812:

30.04.2024, 22.50 Uhr: ARD

01.05.2024, 01.50 Uhr: ARD

01.05.2024, 20.15 Uhr: tagesschau24

Alle "Maischberger"-Sendungen werden außerdem in der Mediathek der ARD veröffentlicht. Dort lassen sie sich im Online-Stream nachholen.

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" lief kurzzeitig auch montags, mit der Rückkehr von "Hart aber fair" aus der Pause ist das aber wieder vorbei. Jetzt ist die Talkshow wieder dienstags und mittwochs zu sehen. Am 1. Mai - also am Feiertag Tag der Arbeit 2024 - gibt es keine neue Folge. Ansonsten wurden für die kommenden Wochen aber sehr regelmäßige Sendetermine angekündigt:

Dienstag, 30.04.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 07.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 08.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 14.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 15.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 28.05.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 29.05.2024, 22.50 Uhr

Dienstag, 04.06.2024, 22.50 Uhr

Mittwoch, 05.06.2024, 22.50 Uhr

(sge)