"Markus Lanz" gestern am 23. August 2023: Das waren die Gäste

Markus Lanz ist zurück aus der Sommerpause und lädt wieder redefreudige Gesprächspartner in seine Sendung ein. Wir haben alle Informationen rund um Thema und Gäste der Sendung von gestern am 23. August 2023.

Einen knappen Monat nur machte die Gesprächssendung " Markus Lanz" Sommerpause; am 20. Juli 2023 verabschiedete sich der Moderator vorübergehend von der TV-Bildfläche. Seit dem 22. August 2023 ist er aber in gewohntem Modus zurück auf den deutschen Fernsehbildschirmen. Das bedeutet: Im Regefall gibt es drei neue Ausgaben "Markus Lanz" pro Woche, die für gewöhnlich immer dienstags, mittwochs und donnerstags gezeigt werden. Ausgestrahlt wird die Sendung am späten Abend - die gestrige Ausgabe begann beispielsweise um 23.30 Uhr.

Die Übertragung der Sendung übernimmt in gewohnter Manier das ZDF. "Markus Lanz" kann man also ohne großen Aufwand im linearen Fernsehen ansehen. Parallel dazu bietet das ZDF online auch einen sendereigenen Live-Stream an, über den man das aktuelle Programm und damit auch "Markus Lanz" verfolgen kann.

Sie wollen wissen, wen Moderator Markus Lanz in die gestrige Ausgabe seiner Sendung eingeladen hat und worüber gesprochen wurde? Wir haben alle Informationen rund um Gäste und Thema der Sendung von gestern am 23. August 2023.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 23. August 2023

Meistens werden bei "Markus Lanz" ein Hauptthema oder mehrere zusammenhängende Themenkomplexe behandelt. In der gestrigen Ausgabe am 23. August 2023 ging es um die Situation der CDU in der Opposition und den asylpolitischen Kurs der Partei. Auch die aktuelle Stimmungslage in Deutschland im Allgemeinen und der Zustand der Demokratie im Land wurden analysiert.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 23. August 2023

Folgende Gäste kamen in der gestrigen Ausgabe von "Markus Lanz" als Gesprächspartner ins Studio:

Kristina Dunz, Journalistin

Die Journalisitin ist Politik-Expertin beim "RedaktionsNetzwerk Deutschland". In der Sendung ging sie auf die Oppositionsarbeit der CDU sowie die Rhetorik von Parteichef Merz und die asylpolitischen Vorschläge des Politikers ein.

Karin Prien, CDU-Vizevorsitzende

Prien ist Bildungsministerin in Schleswig-Holstein. Als CDU-Vizevorsitzende äußerte sie sich zu den Unstimmigkeiten in ihrer Partei darüber, wie diese mit der AfD umgehen möchte. Außerdem behandelte Prien die Zuwanderungs- und schulpolitischen Konzepte der CDU.



Ferdinand von Schirach, Jurist

Der Jurist und Autor gab seine Einschätzung zur allgemeinen Stimmungslage in Deutschland ab. Er sprach auch über mögliche Einfallstoren für Angriffe auf die Demokratie sowie über Verdachtsberichterstattung bei Prominenten.