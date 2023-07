"Markus Lanz" gestern am 20. Juli 2023: Das waren die Gäste

Dreimal pro Woche lädt Markus Lanz Gäste in seine nächtliche Talkshow. Hier kommen die Infos zur Ausgabe vom 20. Juli 2023.

Woche für Woche läuft im ZDF an jeweils drei Abenden die Talkshow " Markus Lanz". Der Moderator begrüßt dann Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner aus unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen bei sich im Studio. Oft sind es Politiker, Forscherinnen und Medien-Leute, je nach Schwerpunkt der Sendung können es aber auch Film-Stars, Publizistinnen, mit dem Thema der Talkshow besonders gut vertraute Experten oder Sport-Asse sein.

Die Sendung beginnt im Normalfall kurz nach 23 Uhr und endet etwa eine halbe Stunde nach Mitternacht. Manchmal verschiebt der Start sich aber auch - zum Beispiel, wenn wichtige Sport-Ereignisse Markus Lanz von seinem angestammten Sendeplatz verdrängen. Dann kann es beispielsweise vorkommen, dass der Start kurz vor Mitternacht oder sogar noch später stattfindet. Für gestern aber meldete der Sender einen planmäßigen Beginn - 23.15 Uhr. Die Sendung dauerte bis 0.25 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Das ZDF bringt "Markus Lanz" normalerweise Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die Fernseh-Zuschauer können die Sendung dann völlig normal im linearen TV-Programm des Senders oder - parallel - in dessen Livestream verfolgen. Auch eine Wiederholung gibt es: Das Video der gestrigen Sendung ist ab Freitag, 21. Juli 2023, ab 1 Uhr in der in der Mediathek des ZDF abrufbar.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 20. Juli 2023

Gestern Abend ging es um den Zustand der Gesellschaft in Deutschland und deren Streitkultur. Große Teile der Diskussion werden sich an der "Letzten Generation" und deren Aktivitäten festmachen.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 20. Juli 2023

Alena Buyx, Ethikratsvorsitzende

Alena Buyx ist Professorin für Medizin-Ethik. Sie macht sich Gedanken über den Zustand der deutschen Gesellschaft und deren Protestkultur. "Die öffentliche Diskussion ist nachweislich ruppiger, gereizter und polarisierter geworden", sagt sie.



Theodor Schnarr, Klimaaktivist

Theodor Schnarr ist Sprecher der "Letzten Generation". Er bezieht Stellung zu den Protesten der Klimabewegung und erläutert deren weitreichende Forderungen.



Michel Friedman, Publizist

Michel Friedman war Professor an der Universität der Bundeswehr München. Der Jurist äußert sich zur deutschen Demokratie. Über die "Letzte Generation" sagt er: "Was sie macht, ist weder kreativ noch demokratisch."



Manfred Lütz, Theologe

Manfred Lütz ist auch Psychiater. Er hält den Aktivismus der "Letzten Generation" für "fehlgeleiteten Idealismus" und erläutert, weshalb er eine weitere Radikalisierung und Gewaltspirale befürchtet.