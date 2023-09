"Markus Lanz" gestern am 7. September 2023: Das waren die Gäste

Markus Lanz lädt jede Woche an drei Abenden Gäste in seine spätnächtliche Talkshow ein. Hier kommen für Sie die Infos zur Ausgabe vom 7. September 2023.

Dreimal pro Woche bringt das ZDF seine Talkshow " Markus Lanz". Der namensgebende Moderator hat dann Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen bei sich im Studio zu Gast. Oftmals sind es Politiker, Wissenschaftlerinnen und Medien-Leute - es können aber auch TV-Stars, Publizistinnen oder mit dem Thema des Abends besonders gut vertraute Experten sein.

Die Sendung läuft in der Regel kurz nach 23 Uhr, sie dauert dann bis eine halbe Stunde nach Mitternacht. Manchmal verschiebt sich der Start aber auch - das ist zum Beispiel der Fall, wenn wichtige Sport-Ereignisse anstehen. Dann kann es durchaus auch erst kurz vor Mitternacht oder sogar noch später losgehen. Für gestern aber kündigte der Sender einen planmäßigen Start an - 23.15 Uhr. Die Sendung dauerte bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Das ZDF überträgt die Talkshow "Markus Lanz" jeweils am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die Zuschauer können die Sendung ganz konventionell im linearen TV-Programm des Senders oder - gleichzeitig - in dessen Livestream verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video zur Sendung vom 7. September 2023 ist seit Freitag, 8. September 2023, um 1 Uhr in der Mediathek des ZDF verfügbar.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 7. September 2023

Hauptthema des gestrigen Abends war die Migrations- und Asylpolitik. Außerdem kamen wirtschaftspolitische Fragen zur Sprache.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 7. September 2023

Thorsten Frei, CDU-Politiker

Thorsten Frei bezog Stellung zu seiner umstrittenen Forderung nach einer Abschaffung des individuellen Asylrechts, dem Umgang mit der AfD und den wirtschaftspolitischen Ansätzen seiner Partei.



Michael Bröcker, Journalist

Michael Bröcker ist Chefredakteur von The Pioneer. Er beleuchtete die migrations- und asylpolitische Haltung der CDU sowie den Führungsstil und das Standing des Parteivorsitzenden Friedrich Merz.



Philippa Sigl-Glöckner, Ökonomin

Philippa Sigl-Glöckner ist Direktorin der Denkfabrik "Dezernat Zukunft". Sie analysierte die wirtschaftspolitischen Ansätze der CDU und erläutert ihre Vision für Deutschland als Industriestandort.



Judith Kohlenberger, Migrationsexpertin

Judith Kohlenberger forscht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Sie nahm Stellung zur Flüchtlingssituation in Europa und erläuterte ihre Konzepte für eine ebenso humane wie machbare Asyl- und Integrationspolitik.