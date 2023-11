"Markus Lanz" gestern am 8. November 2023: Das waren die Gäste

Markus Lanz lädt jede Woche von Dienstag bis Donnerstag Gesprächspartner in seine Talkshow ein. Hier kommen die Infos zur Ausgabe vom 8. November 2023.

Dreimal wöchentlich bittet Moderator Markus Lanz Gesprächspartner aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen in seine nächtliche Talk-Runde. Oft kommen Politiker und Journalistinnen zu Wort, je nach Thema hat Lanz aber auch Wissenschafts-Koryphäen, Schauspielerinnen oder Sport-Asse bei sich zu Gast. Die Sendung läuft üblicherweise am späteren Abend im ZDF, kann sich aber auch aus aktuellem Anlass verschieben - häufig sind Sport-Übertragungen der Grund. Gestern zum Beispiel: Die Übertragung begann wegen der Champions League erst um 0 Uhr, kalendarisch betrachtet also bereits am Donnerstag. Sie lief bis 0.45 Uhr.

Normalerweise sendet das ZDF die Sendung "Markus Lanz" dienstags, mittwochs und donnerstags. Man kann die Sendung an diesen Tagen im linearen TV des ZDF oder zeitgleich im Livestream des Senders verfolgen. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der aktuellen Sendung steht am Morgen des 9. November 2023 zum Abruf bereit.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 8. November 2023

Zum Jahrestag der NS-Novemberpogrome im Jahr 1938 geht es heute bei Markus Lanz um den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und die Gefahren für die Demokratie.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 8. November 2023

Am 8. November war nur ein einziger Gast bei Markus Lanz im Studio: Gerhart Baum. Der 91-jährige FDP-Politiker und Rechtsanwalt war von 1972 bis 1978 Parlamentarischer Staatssekretär bei den damaligen Bundesinnenministern Hans-Dietrich Genscher und Werner Maihofer. Von Juni 1978 bis September 1982 bekleidete Baum in den Kabinetten Schmidt II und Schmidt III selber das Amt des Bundesinnenministers.

Markus Lanz moderiert "Markus Lanz" seit 2008

Markus Josef Lanz kam am 16. März 1969 im Südtiroler Ort Bruneck als Sohn eines Transportunternehmers zur Welt. Er leistete Wehrdienst bei der italienischen Gebirgsjägertruppe Alpini, die ihn zum Funker ausgebildete. Der Neigung zur drahtlosen Kommunikation konnte er auch in seinem ersten Medien-Beruf nachgehen - Lanz jobbte als Moderator bei Radio Holiday in seiner Heimatstadt.

In späteren Jahren machte er Karriere bei verschiedenen TV-Sendern in Deutschland, wobei man sein "Wetten Dass?" in den Fußstapfen eines gewissen Thomas Gottschalk wohl nicht gerade zu seinen Sternstunden zählen kann. Lanz besitzt die italienische und die deutsche Staatsbürgerschaft.