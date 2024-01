"Markus Lanz" im ZDF: Thema und Gäste gestern Abend am 10. Januar 2024

Nach der Winterpause startet Markus Lanz wieder mit seiner Talkshow. Die Themen und Gäste gestern am 10. Januar 2024 lesen Sie hier.

Seit dieser Woche ist Markus Lanz wieder aus der Winterpause zurückgekehrt. Vom 21. Dezember 2023 bis zum 9. Januar 2024 haben der Moderator und sein Team eine kleine Pause gemacht. Jetzt geht es wieder normal weiter mit der Talkshow "Markus Lanz". Dienstags, mittwochs und donnerstags lädt Lanz unterschiedliche Gäste zu sich ein, um über aktuelle Themen zu sprechen. Gestern Abend startet die Sendung wie gewohnt um 23.15 Uhr.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 10. Januar 2024

Streiks und Demonstrationen bestimmen diese Woche das Leben von den meisten Menschen in Deutschland. Die Verhandlungen zwischen der GDL und der Deutschen Bahn gehen in die nächste Runde. Zuletzt hatte die Deutsche Bahn noch versucht gerichtlich gegen den Streik vorzugehen, scheiterte aber. Zu dem Bahnchaos kommen in dieser Woche auch noch die Bauernproteste, die seit Montag gegen den geplanten Abbau der Subventionen demontrieren. Genau diese beiden Themen standen also gestern auch bei Markus Lanz im Fokus.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 10. Januar 2024

Passend zu diesen Themen hat der Moderator vier verschiedene Gäste in seine Talkshow eingeladen. Egal ob Politiker, Journalist oder Landwirt, sie alle möchten ihre Perspektive auf die aktuellen Ereignisse mit den Zuschauern und Zuschauerinnen teilen: