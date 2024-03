"Markus Lanz" gestern am 29. Februar 2024: Das sind die Gäste

Dreimal wöchentlich lädt Markus Lanz Gäste in seine späte Talkshow ein. Hier erfahren Sie alles zur Ausgabe vom 29. Februar 2024.

An drei Abenden der Woche lädt Markus Lanz Gäste aus verschiedenen Gesellschaftsbereichen zu seiner späten Talkshow ein. Die Gästeliste reicht von Politikern, Medienvertretern und Forschungs-Expertinnen bis zu Schauspiel-Stars, Schriftstellern, anderen Künstlern und Sportlern - abhängig vom jeweiligen Thema. Die Ausstrahlung erfolgt normalerweise im ZDF kurz nach 23 Uhr, der Start kann jedoch aufgrund bedeutender Sportereignisse oder programmtechnischer Anpassungen variieren. Die gestrige Übertragung blieb indes im gewohnten Zeitrahmen und begann um 23.15 Uhr. Sie dauerte bis 0.30 Uhr am frühen Freitagmorgen.

Die Talkshow "Markus Lanz" läuft im ZDF normalerweise von Dienstag bis Donnerstag. Dann kann man die Talkshow ganz normal im linearen TV-Programm des Senders verfolgen. Zur gleichen Zeit läuft sie im Livestream des Senders. Eine Wiederholung gibt es auch: Das Video der gestrigen Talkshow ist seit Freitag, 1. Februar 2024, seit 1 Uhr in der Mediathek des Senders abrufbereit.

Thema bei "Markus Lanz" gestern am 29. Februar 2024

Gestern ging es bei Markus Lanz vor allem um den Zustand der Grünen. Aber auch die politischen Situation im Osten und die gegenwärtigen Herausforderungen für die CDU kommen zur Sprache.

"Markus Lanz" gestern: Gäste am 29. Februar 2024

Jürgen Trittin, Grünen-Politiker

Jürgen Trittin gehörte von 1998 bis zum 5. Januar 2024 dem Bundestag an. Nach seiner Verabschiedung nimmt er Stellung zu den Anfeindungen, denen seine Partei aktuell ausgesetzt ist.



Kerstin Münstermann, Journalistin

Kerstin Münstermann ist Leiterin des Hauptstadtbüros der Rheinischen Post. Sie untersucht die Lage der Grünen und wirft einen Blick auf die politische Situation im Osten.



Andreas Rödder, Historiker

Andreas Rödder ist ehemaliger Chef der CDU-Grundwertekommission. Er erläutert, vor welchen Herausforderungen seine Partei steht und weshalb es mit der "Deutungshoheit" der Grünen vorbei ist.

Markus Lanz moderiert "Markus Lanz" seit 2008

Am 16. März 1969 wurde Markus Josef Lanz im südtirolerischen Bruneck als Sohn eines Transportunternehmers geboren. Während seines Wehrdienstes bei der italienischen Gebirgsjägertruppe Alpini wurde er zum Funker ausgebildet. Seine Affinität zur drahtlosen Kommunikation konnte er auch in seinem ersten beruflichen Engagement in den Medien verfolgen - er arbeitete als Moderator bei Radio Holiday in seiner Heimatstadt.

In den späteren Jahren seiner Karriere machte er sich bei verschiedenen deutschen TV-Sendern einen Namen, wobei seine Moderation von "Wetten Dass?" wohl nicht als Höhepunkt betrachtet wird, insbesondere im Vergleich zu seinem Vorgänger Thomas Gottschalk. Lanz besitzt sowohl die deutsche als auch die italienische Staatsbürgerschaft.